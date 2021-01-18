20歲張栢芝曾進軍韓國影壇　素顏演出《白蘭》獲提名大鐘獎影后

張栢芝曾演出過許多為人熟悉的電影作品，當中包括大銀幕處女作《喜劇之王》、《星願》、《絕世好B》、《我家有一隻河東獅》及《大隻佬》等，她最終憑《忘不了》成為香港電影金像獎影后。然而在此之前，原來她曾進軍南韓影壇，還入圍角逐第39屆韓國電影大鐘獎最佳女主角獎，最後卻敗給《我的野蠻女友》的全智賢，趁今年踏入電影上映20周年，一齊回顧這部她較鮮為人知的電影。

張栢芝憑《忘不了》成為香港電影金像獎最佳女主角。（《忘不了》劇照）

《白蘭》（Failan）由南韓導演宋海星執導；並由南韓影星崔岷植及張栢芝主演。電影講述女主角白蘭在母親死後，漂洋過海投奔素未謀面的叔叔。豈料當白蘭到達目的地後，才發現叔叔早已移民加拿大。在沒有其他辦法下，白蘭只好與一位陌生人假結婚，從而獲取居留權。縱使生活辛苦又孤單，這位「丈夫」卻成為了白蘭的唯一安慰，而她更視這張照片為唯一傾訴的對象。

當時20歲的張栢芝，獲提名角逐第39屆韓國電影大鐘獎最佳女主角獎。（《白蘭》劇照）

直到某天，「丈夫」李江才從警察口中得知「太太」離世的消息。原來當時李江才因缺錢才會同意假結婚，他在知悉「太太」離世後，一時反應不過來，但最終他也決定前往領回「太太」的遺體。在乘火車前往的途中，李江才看着白蘭的照片時，竟觸動了他，而他在之後接過白蘭留給他的一封信時，更悲從中來。

崔岷植憑《白蘭》獲得青龍電影獎最佳男主角寶座。（《白蘭》劇照）

最終這動人的故事，讓導演宋海星奪得第39屆韓國電影大鐘獎及第22屆青龍電影獎最佳導演獎；而男主角的崔岷植則收獲青龍電影獎最佳男主角寶座，唯獨女主角的張栢芝是在大鐘獎輸給《我的野蠻女友》的全智賢；再在青龍電影獎敗給《等着你回魂》的已故南韓女星張真英。

當年大鐘獎最佳女主角由全智賢獲得。（《我的野蠻女友》劇照)）

其實當時張栢芝當時在戲中的表現獲得許多稱讚，特別是她在戲中的「素顏」演出，獲得許多網民的關注。飾演「丈夫」的李江才曾在2014年重提昔日合作的往事，當時他仍不忘大讚這位好拍檔：「張栢芝是非常優秀的女演員，我記得跟她合作時，她只有20歲。她雖然是我的後輩，我也一直在向她學習，她很敬業。」

當時電影在南韓上映後掀起話題。（《白蘭》劇照）

原來當時還有一則趣聞，然而對於當時崔岷植及劇組來說，就非常擔驚受怕。據崔岷植指出，當時南韓遇上寒冬，而且片場環境惡劣：「當時她打電話向爸爸哭訴。」崔岷植坦然當晚「劇組非常緊張」，而他當時也十分懼怕：「我是賭上性命拍完這部電影。」如今看來一切都是值得的。