《狂鼠列車》抄足《屍殺列車》劇情場景　內地網民踩︰編劇零心思

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-21 14:30

2021年中國災難動作電影《狂鼠列車》於1月7日上架，電影預告公開就即時令人諗起韓國人氣經典電影《屍殺列車》，只不過由喪屍變成鼠疫，現代變成民初，據知就連爸爸捨身救女的感人戲碼都有好好保留，可稱之為中國版《鼠殺列車》。

《狂鼠列車》跟本就是《屍殺列車》的翻版。（官方圖片）

《狂鼠列車》講到在民國年間，蘇正懷（尹昭德 飾）帶著家人乘坐開往省城的火車，但就在開車不久後，車廂有勁多老鼠四處侵襲人群，蘇正懷跟女兒從一場探親之旅變成捲入狂鼠之災，過程中需要克服重重困難，在災難之中救人兼逃生。

不過《狂鼠列車》的背景改成民初時期。（《狂鼠列車》電影劇照）

內地網民嘲國內編劇冇心思

乍聽已知跟《屍殺列車》極之相似，就連大批內地網民均表示不賣帳，直言「簡直是抄襲《釜山行》（《屍殺列車》），只不過把喪屍改成了老鼠，少了點血腥，同樣是火車同樣是講人性，國內編劇就不能動點心思嗎」、「感覺很像《釜山行》（《屍殺列車》），一些重要情節簡直一模一樣，沒甚麼可看的，男主男二都死得莫名其妙，看得我皺眉」、「高仿《釜山行》（《屍殺列車》），好多鏡頭設計幾乎都是像素級『致敬』」等等。

戲中將最重要的主角由喪屍改為老鼠，不過老鼠似乎都一樣怕光，加上大家都是在列車之中上演困獸鬥、人性陰暗面、爸爸最後要犧牲自己，上唔返列車等等，除了戲中場景似之外，劇情真的是照辦煮碗照搬，難怪內地網民都嫌棄。

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睇《狂鼠列車》不如睇正版《屍殺列車》

其中更有位網民講到要看不如看正版的《屍殺列車》，他留言：「今天看了《狂鼠列車》的完整版，嗯…確實如大家所言《鼠山行》，一開始我就覺得這不就是國版的《釜山行》（《屍殺列車》）麼？框架、人設，情節點就是換湯不換藥，中間看的氣死了，那個爹怎麼這麼迂腐，磨磨唧唧。最後竟然有點點感人了，最後畫面挺好看的。總之就是《釜山行》（《屍殺列車》）再版，不值得去特意看，但是閒着看看也能打發時間。然後我又看了一遍《釜山行》（《屍殺列車》），嗚嗚嗚嗚又怕又感人，看到最後眼睛又濕了。」

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