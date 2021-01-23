《盲目殺機》影評｜盲住逃生90分鐘　勁緊湊淡驚慄唔怕嚇到暈

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-23 14:10

Netflix新上架懸疑戲《盲目殺機》（Sightless）由Madelaine Petsch以及《魔鬼神探》（Lucifer）的Alexander Koch主演，故事講述女主角Ellen在一次突發情況下，被人強行奪走「視力」，基於Ellen毫無視力，觀眾更容易代入她的內心，編劇在畫面上同樣更易嚇飽觀眾，形成視覺上和心理上的驚慌。

盲住求生可以生存的機會率低之又低。（《盲目殺機》電影劇照）

《盲目殺機》啱晒又要驚又要睇嘅觀眾

《盲目殺機》頗適合一些又想睇驚慄片，但又怕嚇死自己的觀眾，它表達出更多的是心理上的驚恐，且畫面上會令你代入到女主角的視點，置身其中好似自己先係盲了的Ellen。

《盲目殺機》整體劇情結構算是完整，帶到緊張、緊湊的刺激感，是套合格的popcorn電影，至少在個半鐘內唔會有悶場。故事講到Ellen被人強行整盲後，輾轉下獲得一名看護Alexander Koch的照顧，他的工作為幫助失明人士重新適應社會，但在受照顧期間，Ellen發現自己的生活空間有極多怪事，鄰居又似乎對她存有惡意，甚至乎上門幫忙調查的警員都極為怪異，究竟她要如何盲住咁逃離這個空間呢？

型男靚仔看護幫Ellen適應社會。（《盲目殺機》電影劇照）

Madelaine Petsch感情戲勁到位

不過Madelaine Petsch在戲中扮盲的演技未算非常純熟，雖可感受到她失去了視力，但未去到100%，似乎仍有些少依稀睇到與睇唔到之間的視力。值得一讚的是，她喊戲甚多，在害怕、驚慌的感情傳遞上十分到位，會令到觀眾同情她，希望她可以快快逃離困境。

不斷刷新畫面效果

由於Ellen盲了，所以在畫面上有更大的發揮空間，當一個人失去視覺，他只能單靠腦海中的想象來幻想及堆砌出外面的世界，就如Alexander Koch送Ellen一隻雀仔時，原先牠是綠色的，不過到後來Alexander Koch問Ellen：「你想牠是甚麼色？」Ellen回應：「藍色。」然後畫中的雀仔就變成了藍色，效果更令到觀眾有眼前一亮的感覺。

除此之外，還有天花板漏水令Ellen以為是自己眼睛被挖掉而流血，後來Ellen摸眼先知自己冇事，畫面就由流出鮮血的雙眼轉變成原先的樣子；Ellen聽到電梯聲，一開始以為是看護但因為他沒有出聲，畫面又換成女鄰居，到了最終換成男鄰居後才是正確的答案，在一連串的畫面轉換正是講到Ellen腦海中對外界的幻想，在畫面上看來確實是精彩的。

該戲成功在於容易令觀眾融入到戲中Ellen的感受。（《盲目殺機》電影劇照）

值得一看的淡驚慄片

《盲目殺機》最成功的地方，能將觀眾融入到戲中Ellen那種「睇唔到嘢所以冇晒安全感」的感覺，心理上的恐慌往往都是最可怕，看得見是視覺上恐怖，看不見才是心理上恐怖，以往往心理上的驚嚇最容易被利用，加上睇唔到等於沒有辦法防備，所以在戲中某些情節的確會被嚇倒，唯一會令人想扣分的在於兇手動機不太強烈，但是套會令人緊張想追看的懸疑片。