心碎的女人｜沙拉保夫性醜聞累事　新戲遭Netflix除名無望爭影帝

男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）憑電影《變形金剛》（Transformers）系列爆紅，可惜早前遭舊愛FKA twigs入稟控告虐待及家暴，造成創傷後壓力症（PTSD），FKA twigs指控沙拉保夫明知自己患有性病，但仍跟她保持親密關係，更以化妝來隱瞞病情，令FKA twigs同樣染病。事件爆出後，曾跟沙拉保夫合作過的澳洲天后Sia都自爆被他騙上床，沙拉保夫的形象可謂是跌至谷底。

沙拉保夫幾年前開始變得行為怪異，最經典要數在柏林影展的紅地氈上笠住寫有「我不再出名」的紙袋。（Getty Images）

雖然沙拉保夫有試過在柏林影展的紅地氈上，笠着寫上「我不再出名」的紙袋現身，但其實他在9月上架Netflix的電影中《心碎的女人》（Pieces of a Woman）中有出色的演出，當時電影未上架已大獲好評，女主角雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）更憑Martha Weiss一角封威尼斯影后。

「白寡婦」雲妮莎卻憑《心碎的女人》封威尼斯影后。（《職業特工隊：叛逆帝國》劇照）

Netflix原定將沙拉保夫和雲妮莎卻比都列入「For Your Consideration」名單，提議讓各大頒獎禮考慮將兩位加入入圍名單，不過現時沙拉保夫性醜聞一事難以掉淡，令到Netflix只好棄將，刪走了他在《》中名字，甚至連有他的電影簡介、劇照都一一刪掉，無望靠《心碎的女人》提名影帝翻身。

沙拉保夫無望靠《心碎的女人》提名影帝翻身。（電影劇照）

雲妮莎卻比飾演的Martha以及和沙拉保夫飾演的Sean Carson，是一對來自波士頓的夫妻，兩人即將成為人父人母，但就在家中分娩時，因接生員慌張而導致孩子死亡，此後兩人的生活發生巨大變化，接生員亦面臨刑事過失的指控。

Martha更開始她漫長曲折的歷程，在這一年內她必須克服悲傷、應付她與丈夫和控制欲極強的母親之間的關係，更須在法庭上面對受到人指控的接生員，是個極具挑戰的角色。