【永恆族】傳魁隆將回歸MCU　角色創作人Jim Starlin親解傳聞真偽

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-25 12:00

由佐斯布連（Josh Brolin）飾演的宇宙霸主魁隆，他在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中被鐵甲奇俠消滅，故一般粉絲都相信魁隆的歷史任務經已完成。然而近日有消息指，這宇宙霸主都準備回歸Marvel電影宇宙（MCU）。

在《復仇者聯盟》中出現的魁隆是由Damion Poitier飾演。（《復仇者聯盟》劇照）

魁隆在2012年上映的《復仇者聯盟》首次亮相，當時飾演的演員是Damion Poitier。之後魁隆在2014年上映的《銀河守護隊》再度登場，但當時已經改由佐斯布連飾演。之後在《復仇者聯盟2：奧創紀元》的片尾片段中再次現身，並戴上無限手套親自迎戰復仇者聯盟。最終魁隆在《復仇者聯盟3 : 無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》成為終極反派，最終被鐵甲奇俠消滅。

魁隆在《銀河守護隊》時改由佐斯布連飾演。（《銀河守護隊》劇照）

當粉絲都相信魁隆在MCU的任務已經完成之際，近日卻傳出新消息，而這消息是來自魁隆的創作人Jim Starlin。他最近接受《Phase Zero》的訪問，重串魁隆在MCU的任務尚未完結：「我相信我聽過一些傳言，說他（魁隆）將會以不同的方式回歸。我想我已經聽過…Marvel Studios證實他最少會…以客串身份在《永恆族》（Eternals）登場，所以他會出現的。這不是我編造的，而是我在某處得悉。」

有指魁隆與永恆族是親屬關係，年輕版魁隆或有望出現。（IMDb 圖片）

Jim Starlin最後還補充指，魁隆為Marvel Studios進帳不少，故他們不會貿然放走他：「（Marvel Studios透過魁隆）賺了很多錢，所以我看不到他們會貿然放走他。漫畫角色的壽命比演員更長，我們只看到魁隆壽命的一半，我認為他們做得很好。」他特別點名讚揚兩位編劇Christopher Markus和Stephen McFeely及導演羅素兄弟。