WandaVision第三集劇透｜鄰居一句焫㷫紅女巫　九頭蛇廣告藏彩蛋

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-24 12:00

Marvel首套影集《WandaVision》22日播出第3集，不過外媒有指睇足3集都未入到戲肉，但其實3集都各有特色，今集終於睇到彩色的「紅女巫」伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）之餘，終於講到「紅女巫」要生BB喇！

「紅女巫」在第2集尾已經大肚。（《WandaVision》劇照）

《WandaVision》第3集終於係彩色

第3集除了終於睇到彩色畫面外，更講到紅女巫大肚，短短30分鐘的劇情中，由4個月大肚突變到生埋B出來，見到新手爸爸媽媽可愛一面。

不過今集在戲中都有不少特別之處，首先幻視曾在紅女巫接生那時，發動了「瞬間移動」的超能力；幻視跟紅女巫的屋企已有轉變；紅女巫生了對孖胎；最終紅女巫開始感受到身邊的一切似是幻覺，且有被鄰居Geraldine闖入自己世界的感覺。

Geraldine爆響口話Pietro被奧創（Ultron）殺死後，即時引起紅女巫的懷疑。（《WandaVision》劇照）

Geraldine講錯嘢令紅女巫懷疑

早前已講到Geraldine由天劍局（S.W.O.R.D）安排進入紅女巫的世界，她其實是Marvel隊長好友Maria Rambeau的女兒Monica Rambeau，曾於《Marvel隊長》（Captain Marvel）出現過的她，早已暗示自己會加入了天劍局，並試圖喚醒紅女巫，她戴有天劍局標記的頸鏈就是最好的證明。

到後來Geraldine幫紅女巫接生完孖胎後，紅女巫提到自己同樣是孖胎，有個細佬叫做Pietro，但後來Geraldine反問：「他不是被奧創（Ultron）殺了嗎？」令到紅女巫開始對她產生懷疑！

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紅女巫發力趕走Geraldine

而當紅女巫再次問起為何Geraldine會提起Pietro時，Geraldine支吾以對又扯開話題，一時大讚紅女巫好堅持，一時又話哄BB，令紅女巫對她的懷疑度直線飆升，更落埋趕客令請佢走。

與此同時幻視在定外跟鄰居聊天時，意外得知Geraldine是新來到小鎮之中，出奇的是她沒有家人、丈夫、更沒有家，當幻視想再知多點的時候，鄰居本來：「她來到這裡是因為我們是……」但卻被另一名女人阻撓，自言有事要趕回家，看起來很怕將真相說出口。再者幻視返回屋企問紅女巫：「Geraldine去了哪裡？」紅女巫只回應：「親愛的，她趕着回家啊。」

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紅女巫對孖仔好快會消失？

另外，值得繼續注意的部分是，早在漫畫已有紅女巫懷孕的情節，講到她憑超能力誕下孖胎，漫畫中兩人的全名為Billy Kaplan和Tommy Shepherd，同樣擁有超能力，不過到了後來紅女巫被喚醒後，兩個BB就會連同她所創建的世界一同消失，所以很快就會見唔到佢哋。