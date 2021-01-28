【WandaVision】保羅比特尼爆幻視原設定18禁　過激造型遭否決

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-28 18:35

由保羅比特尼（Paul Bettany）及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的Marvel迷你劇《WandaVision》正在熱播，奈何香港影迷仍然未有機會觀看。然而劇集上映至今，好評不絕，相信絕對值得等待。而劇中兩位主角早前繼續為劇集宣傳，其中飾演「幻視」的保羅比特尼爆出幻視原本的一個驚天設定。

幻視與紅女巫終於結婚，但前者其實在《復仇者聯盟3》已經被魁隆奪走了心靈寶石。（《WandaVision》劇照）

保羅比特尼目前是Marvel電影宇宙唯一一位在有份參演第一階段至第四階段的演員，他在2008年上映的《鐵甲奇俠》（Iron Man）已經有份，但當時他僅為鐵甲奇俠 ／ Tony Stark的人工智能管家J.A.R.V.I.S.配音，一直到《鐵甲奇俠3》。之後他在2015年上映的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）成為幻視，並繼續以這身份演出《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及迷你劇《WandaVision》。

保羅比特尼在3集《鐵甲奇俠》系列中聲演人工智能管家J.A.R.V.I.S.。（《鐵甲奇俠2》劇照）

一直只為Marvel Studios獻聲的保羅比特尼，在《復仇者聯盟2》終於以真人造型示人。近日他接受「Lights, Camera, Pod」Podcast訪問時，談到他的Marvel電影宇宙之旅。他回想當時首次以真人造型示人時，《復仇者聯盟2》導演Joss Whedon曾有一個18禁的想法，但最後被Marvel Studios的高層否決了。

幻視在《復仇者聯盟2》正式登場。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

保羅比特尼稱：「我知道Joss Whedon真的非常想要他的想法，當幻視出生時，在他穿上衣服前，他像需要男性性器官。而當時電影監製Kevin Feige及Lewis，我認為當時在場的人士都認為『Joss，我不知道，我對此有所保留』。」然而導演卻非常沉醉在自己的世界：「他必須有陰莖，我想看一些陰莖的圖畫。」

18禁幻視真的很難想像會在Marvel電影宇宙出現。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

難怪在Joss Whedon代替薩克薛達（Zack Snyder）執導《正義聯盟》（Justice League）後，飾演「鋼骨」的Ray Fisher曾三度發文，炮轟Joss Whedon對演員有不當的威脅行為，其中在一篇貼文寫上「道德大於娛樂」的縮寫。看來Joss Whedon在DC所引發的問題都曾經在Marvel Studios出現，但當時幸好有Marvel總監Kevin Feige處理了。

當時曾有記者問保羅比特尼，幻視是機械人，他為何能與紅女巫有小孩。（《WandaVision》劇照）

保羅比特尼最後表示他確實看過18禁的幻視概念圖：「他確實為幻視畫了多張有性器官的概念圖，然後貼在牆上。他們進來並坐下，當時Joss Whedon已經離開，當時我想我百分百錯了，我不需要看到這些。」其實在去年見到紅女巫在《WandaVision》中懷孕的畫面時，保羅比特尼都曾經「開黃腔」：「他的私處是紫色的，而且他可以自行改變其密度。」如果Marvel Studios當時真的推出18禁幻視，相信會有許多批評聲音。