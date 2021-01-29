WandaVision｜預告揭天劍局破紅女巫結界　 網傳師奶鄰居會變奸角

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-29 14:30

第4集《WandaVision》將於今日（29日）播出，第3集早已有蛛絲馬跡講到由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」所創造的世界即將要被入侵，首集出現呼喚紅女巫的畫外音主人、以及天劍局（S.W.O.R.D）都會在第4集中一一解密。

天劍局將會正式在《WandaVision》第4集中登場。（影片擷圖）

早前在《WandaVision》播出前，已經有提及過一些開劇須知，當中有些熟悉的面孔會在《WandaVision》登場，而Marvel Studios在昨晚（28日）公開的第4集預告中，就有3個大家早已見過的人物現身！

點擊睇第4集主要人物：

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檔案牆上圍繞紅女巫和幻視的人都有美國居民證，寫有原名以及被紅女巫改過的名，唯獨Agnes（紅女巫師傅）沒有居民證和名字。（影片擷圖）

師傅會變敵人？

一早已經出現過的紅女巫鄰居Agnes在漫畫中的設定為紅女巫的師傳，會教識她改變現實的法術，而在檔案牆上其他圍繞着紅女巫和幻視的人都有美國居民證，寫有原名以及被紅女巫改過的名，唯獨Agnes沒有，身份非常可疑。

雖然在漫畫中，Agnes為紅女巫的保姆，會幫忙照顧紅女巫及幻視的一對孖仔，不過實際上擁有超強法力。最近再有消息傳出 Agnes可能會變成奸角，加上Marvel一向不會跟足漫畫，所以都要密切留意劇情發展！