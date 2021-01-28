WandaVision︱幻視爆有超級英雄加盟　影迷猜測呢位現身機率最高

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Marvel影集《WandaVision》已播出3集，繼續由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、保羅比特尼（Paul Bettany）出演兩大主角「紅女巫」及「幻視」，第3集終於講到紅女巫生咗孖胎，同時開始發現自己的世界被天劍局入侵，等到今個星期第4集終於入戲肉喇！

紅女巫開始覺得自己個世界被人入侵。（《WandaVision》劇照）

除了《WandaVision》正式入戲肉外，近日「幻視」在訪問中驚喜爆料，指出《WandaVision》將會有影迷超鍾意的Marvel超級英雄現身，他：「曾跟該名演員合作過，一直都想再合作，我們之間有許多火花，而且場面很好，覺得大家必定會感到好興奮，影迷都會為之瘋狂。」

「幻視」爆料指接下來大家可以在《WandaVision》中見到大家鍾意的超級英雄。（《WandaVision》擷圖）

不過鑑於Marvel一向不准劇透，加上保羅比特尼都未有劇透前科，所以佢未有透露究竟邊位超級英雄會驚喜現身，但就有講到《WandaVision》的劇情發展到後面會相當刺激，影集的電腦特效比起《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）更多，而且影迷更會被大結局嚇倒，大家可以多多期待。

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有指因為「奇異博士」的電影跟《WandaVision》有連接，所以「奇異博士」的呼聲是最高。（電影劇照）

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