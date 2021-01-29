《零下法外》劇情緊湊又懸疑　囚車受襲墮冰湖驟變密室逃脫

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-29 22:15

西班牙懸疑片《零下法外》（Below Zero）現已在Netflix上架，鍾意睇緊張刺激戲的影迷，《零下法外》將會是不錯的選擇，因為戲中有層出不窮的死法，又有點似是密室逃脫的感覺，最後更有直擊心底的親情戲碼，可算是多種享受。

Javier Gutiérrez飾演西班牙警察。（《零下法外》影片擷圖）

電影《零下法外》講述男主角Javier Gutiérrez為一名西班牙警察調職後，首個任務便是要移送載滿囚犯的囚車，不過就在運送途中突然受到不明襲擊，男主角的拍檔下車查察後受襲倒地，男主角只得單身一人來奮力對抗車上的囚犯和車外的歹徒，更有無聲無息的在監視自己的一舉一動，男主角如何能自保、以一敵百又能全身而退呢？

原先Javier Gutiérrez要運送囚犯。（《零下法外》電影劇照）

Javier Gutiérrez曾在2014年的西班牙驚悚片《Marshland》以及2017年《The Motive》中大獲好評，兩次贏得哥雅獎最佳男主角獎，他更曾在2016年的荷里活《刺客教條》中飾演Tomás de Torquemada。

囚車受到不明襲擊，車上的囚犯又奮起反抗。（《零下法外》電影劇照）

劇情緊湊刺激106分鐘

在《零下法外》的106分鐘內，劇情緊湊刺激，故事起承轉合有序，既不拖戲每個章節都有新鮮感，例如：在囚車上有Javier Gutiérrez獨自一人對抗整班囚犯、頓時令氣氛變成要玩密室逃脫一樣，因為眾人只得一把可以打開車門的鎖匙，我生你死的打鬥正是其一看點。再到了後來，疑犯將囚車開到冰湖上，向冰面大開數槍，墮入寒冷刺骨的冰湖入面，究竟能成功走甩還是凍死湖中呢？

疑犯只得一個目的，不過並不是殺人。（《零下法外》電影劇照）

劇尾傾瀉的父愛令人感動

事實上Javier Gutiérrez是一名一直都在堅持所有事都要按法律程序去實行的警察，不過當他發現這個陷阱的真相後，基於人性、親情和痛心的情況底下，他所選擇的決定將會影響他的仕途。但對於他另外一個身份—爸爸，相信天底下的爸爸都會做出跟他一樣的抉擇。