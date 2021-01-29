白老虎．影評︱印度版《上流寄生族》　臨尾20分鐘爆Seed戲超精彩

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-29 14:00

Netflix新上架電影《白老虎》（The White Tiger）有印度版《上流寄生族》的美譽，印度電影一向擅長描寫社會真實的一面，當中包括階級、財富、婚姻、等社會議題，而在《白老虎》中講到男主角是個鄉下佬，成為僕人後仍力爭上游，竟然用特別的方法搖身一變成為上流人士。

男主角如果從小司機變身做成功人士呢？（《白老虎》電影劇照）

略嫌冗長未至於悶

《白老虎》改編自印度作家Arvind Adiga於2008年出版的同名小說，更獲得多個獎項，同是為《紐約時報》暢銷排行榜的作品。不過略嫌電影2小時太長，可以再濃縮，因為戲中有很多篇幅以及故事都用來呈現出印度的種姓制度（高種姓還是低種姓）、主人及僕人的階級制度關係、傳統觀念等等，去到電影完場前約20分鐘才有爆發性的轉捩點，前面未免用了過多的序述來進行鋪排，可幸的是未至於過悶。

《白老虎》中講到「中國人熱愛自由和個人自主，英國曾經想奴役你們，但你們從未屈服。」（《白老虎》影片擷圖）

對比現實令「中印攜手」顯得可笑

電影開頭男主角以希望借中國和印度的合作來打開一條生路，更特別加插前中國國務院總理溫家寶的片段，讚揚「中國人熱愛自由和個人自主，英國曾經想奴役你們，但你們從未屈服，美國已經過氣了，印度和中國才是未來，相信世界的未來掌握在黃種人和棕種人手裡。」

不過回看現時中印緊張的局勢關係，又爆發了數次流血衝突，印度更下令禁用多達58款中國App，現時跟戲中的中印鴻圖大計就未免顯得有點可笑了。

+ 3 + 3 + 3

主人坐梳化，下人就要跪地托腳兼按摩。（《白老虎》影片擷圖）

呈現出真實的印度

印度為階級、傳統觀念極重的國家，雖然他們的種姓制度已被廢除，不過在傳統的印度社會中還是有人提起，所以在戲中都會睇到男主角被問「你是高種姓還是低種姓？」種姓在印度社會中決定一切，包括生活、就業、以及婚姻，跨種姓對印度人來說是件十分嚴重的事，所以種姓高低與是否含住金鎖匙出世一樣重要，因為低種姓生來就會被睇唔起，男主角亦從小就被迫不准返學、增長知識，細細個就要返工，返工得來的錢更要全數上繳給嫲嫲，究竟男主角點樣翻身都是其中一個會令你想睇落去的懸念！

《上流寄生族》中，男主角宋康昊都是做司機。（《上流寄生族》電影劇照）

印度版《上流寄生族》

雖然《白老虎》獲譽為印度版《上流寄生族》，當然箇中的深層意思以及想要傳達的理念有相似，不過《上流寄生族》的隱喻會更深層次，但《白老虎》也不算差，更會講到印度的「民主體系」、賄賂、用金錢受控的政治又如何能彰顯出民主的問題。

而在《白老虎》的最後20分鐘，就完全顯露出其中一張海報寫有「Eat or Get eaten up」（食人定俾人食）的意思，轉捩點會令你感到「終於要爆喇！」所以如果鍾意睇社會唔同階級對立的電影題材、小人物成功記、或是批判社會的議題的話，《白老虎》會是不錯的選擇。