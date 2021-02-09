WandaVision｜伊莉莎伯奧遜6年前預告紅女巫暴走　生B可能係幻象

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-02-09 00:30

Marvel旗下第一部超級英雄角色劇集《WandaVision》第5集在這周於Disney+正式上架，馬上掀起Marvel迷大暴動！《WandaVision》全新一集「驚喜角色」登場，網友狂發改圖慶祝。伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、保羅班特尼（Paul Bettany）以獨特的美國 50、60、70 年代復古喜劇風格來呈現幻視與紅女巫的婚後生活，喜劇台詞背後卻充滿虐心細節。

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不過在《WandaVision》第5集二十世紀影業（20th Century Studios）《變種特攻》（X-Men）版的「閃銀」Evan Peters登場轟動所有Marvel粉絲之際，美國影視媒體Screenrant也特別回顧到伊莉莎伯奧遜在2015年以《復仇者聯盟2：奧創紀元》正式加盟Marvel宇宙時，就曾談到自己特別想演紅女巫陷入瘋狂的漫畫劇情。

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伊莉莎伯奧遜表示：「我個人最喜歡的就是《House Of M》事件，但我覺得這永遠不可能會發生。如果汪達能有兩個假的寶寶，然後所有人都在告訴她小孩並非真實存在的，她的理智線就徹底斷線，這劇情肯定會很刺激。但是我覺得Marvel不會這麼做，因為這對於MCU來說太黑暗了。」

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訪問中可見伊莉莎伯奧遜談及她想看見「紅女巫瘋掉」，旁邊還有著《復仇者聯盟 2：奧創紀元》閃銀演員艾倫泰勒莊遜（Aaron Taylor-Johnson）作陪。沒想到伊莉莎伯奧遜當年的夢想真的在6年後《WandaVision》實現，而她還「重新換角」了閃銀演員，在疫情期間給了所有Marvel影迷最瘋狂的驚喜！

訪問中可見伊莉莎伯奧遜談及她想看見「紅女巫瘋掉」（Youtube@SR Trailers and Interviews）

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