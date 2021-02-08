【WandaVision】劇中廣告暗藏隱喻　或與六顆無限寶石有關連

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-08 13:00

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel劇集《WandaVision》，日前播出第五集，客串出現的重量級角色搶盡風頭，成為網絡熱話。然而有粉絲發現，Marvel Studios疑似透過另類手法，向影迷重新介紹無限寶石。

第一集的《WandaVision》是以黑白色為主。（《WandaVision》劇照）

在第一至第五集的《WandaVision》中，除了第四集外，其餘集數都會播出一段廣告。然而據了解，這4段看似與劇情沒有關連的廣告，竟有傳與無限寶石有關。或者是時候讓影迷重新了解這4則廣告，之後再判斷是否真的與無限寶石有關係。

在第一集《WandaVision》中，當時的廣告是由Stark Industries所製造的多士爐「ToastMate 2000」，而且是首集唯一彩色的畫面。當時多士爐的指示燈有顏色，而這被認為是暗示Stark Industries所製造的炸彈殺死Wanda及Pietro的父母；然而其實在原著漫畫中，幻視常被稱為多士爐（toaster），所以這廣告其實是代表心靈寶石。

之後開始有彩色出現。（《WandaVision》劇照）

之後第二集是「Strücker」的手錶，相信影迷好快就會記得，Wolfgang von Strücker就是九頭蛇的特工，他曾綁架Wanda及Pietro，並導致他們獲得心靈控制及高速移動的超能力；而且錶面更有九頭蛇的字句。顯示時間的手錶，相信是表心時間寶石。

來到第三集是「Hydra Soak」的肥皂，無論是顏色及形狀，都讓觀察聯想到與它非常相似的宇宙魔方，而宇宙魔方就是代表空間寶石。之後第四集，當時全劇都沒有廣告。直到來到第五集，廣告重新出現，而今次是Lagos的紙巾。抹走紅色的液體，讓人聯想到乙太，即現實寶石。

目前劇集尚餘四集，至少還需要兩個廣告去證明這段廣告與六顆無限寶石有關。

在劇中出現的廣告，疑似與無限寶石有關連。（《WandaVision》劇照）