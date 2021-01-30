WandaVision第四集劇透｜紅女巫先係始作俑者　揭幻視有機會翻生

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-30 15:15

29日播出第4集的Marvel《WandaVision》，雖然今集伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」以及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）出場時間並不多，不過就逐漸為影迷揭秘，解釋前3集所發生的事，以及解開究竟係邊個搞到紅女巫咁樣！

Darcy Lewis跟Jimmy Woo幫忙調查Westview集體人口失蹤案件。（《WandaVision》影片擷圖）

終於揭開前3集疑點

預告早早已經講到FBI特工Jimmy Woo、天劍局特工「Geraldine」即Marvel隊長好友的女兒Monica Rambeau、天體物理學博士兼雷神朋友Darcy Lewis都會全部現身。今集開初以連接《復仇者聯盟4：終局之戰》中，鐵甲奇俠靠犧牲自我來換取帶回地球上絕大部分消失了的人，當中Monica Rambeau正是其中一名經靂完「彈指」後被帶回的主角，後來她返回天劍局工作後，跟Jimmy Woo聯合調查Westview集體人口失蹤案件，此時Monica Rambeau發現小鎮外佈有結界般的磁場，更突發地被「吸入」小鎮之中。

Monica Rambeau曾經歷過魁隆的「彈指」事件。（《WandaVision》影片擷圖）

後來天劍局請來Darcy Lewis幫忙展開調查，她用古董電視機接收到從小鎮中傳出的情景喜劇《WandaVision》電視節目，發現了劇中的人物均是來自Westview小鎮中的真實居民，Darcy Lewis跟Jimmy Woo嘗試聯繫紅女巫，但兩人不知原來成功傳聲入鎮。

紅女巫發力將Monica Rambeau趕走。（《WandaVision》影片擷圖）

紅女巫正是始作俑者

另一邊廂，被吸入小鎮的「Geraldine」Monica Rambeau在提及奧創時即被紅女巫趕回現實，而一直在睇「電視劇」的Darcy Lewis跟Jimmy Woo都發現到這是首次有劇中人物提及現實的事，紅女巫趕走Geraldine後，碰巧幻視跟鄰居聊完天回來，但此時紅女巫眼中的幻視是他死時的模樣，受到驚嚇的她即時將身邊事物恢復成情景喜劇，該集《WandaVision》先告一段落，及來返回現實的Monica Rambeau即時告知天劍局的人「這一切都是紅女巫造成的」。

天劍局的人以古董電視機收睇《WandaVision》情景劇，來得知結界中的鎮內情況。（《WandaVision》影片擷圖）

Darcy Lewis在跟Jimmy Woo調查時提及，當所以事進入到紅女巫的世界後都變成了5、60年代的模樣，就如第4集Monica Rambeau操控的無人機，在進入紅女巫的世界後變成了一架復古的天劍局無人機，其一可能是因為要配合5、60年代的劇集，其二可能是單單令它失去效用；所以由水管潛入去的特工都在穿透能量場結界後都變成了「養蜂人」！

而在Monica Rambeau返回現實後，大家得知Westview小鎮集體人口失蹤之事的始作俑者為紅女巫，而其實紅女巫一直都知道自己離不開這個由她創造的世界，因為她跟幻視說：「我們不能想去哪就去哪裡，這就是我們屋企，不用擔心親愛的，一切都在我掌握之中。」而在天劍局成功突破紅女巫的能量場結界後，最終又能如何成功喚醒她返回現實之中呢？

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