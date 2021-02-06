WandaVision第5集劇透｜重磅人馬現身嚇親紅女巫　貫穿《奇異2》

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-06 18:15

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel影集《WandaVision》，昨晚（5日）播出第5集，仲有4集首季就會完結，今集劇情急速推進，再度為影迷帶來不同疑問以及驚喜，今集劇尾驚喜到簡直令人會「嘩」出聲！

《WandaVision》第5集令人極驚喜。（《WandaVision》影片擷圖）

《WandaVision》時間線發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後以及《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）之前，今集的發展有大量資訊，以下含劇透，請斟酌觀看！！

原來紅女巫改了對白，難怪又出多次這幕。（《WandaVision》影片擷圖）

紅女巫學識改寫現實？

首先劇開頭再次出現了幻視問紅女巫：「Geraldine去了哪裡？」原先紅女巫回應：「噢，她走了，親愛的，她趕着回家。」不過當時跟鄰居聊完天的幻視早已知道Geraldine在Westview是沒有家的。而在今集再次播出同樣畫面，但紅女巫的回應卻改成：「她走了，她並不屬於這裡。」這部分顯示出紅女巫改寫了現實！

Agnes在戲中親眼看到孖仔一下變到5歲、10歲都不覺得意外。（《WandaVision》影片擷圖）

Agnes配合紅女巫演戲？

另外今集講到紅女巫以及幻視，已經生了孖仔Billy和Tommy，師奶鄰居Agnes到訪打算幫手照顧BB，但在Agnes跟紅女巫的對答看起來相當可疑，紅女巫看似完全聽唔明Agnes講緊咩，幻視都對她頗有介心，其中她更問紅女巫：「還想讓我再次照顧BB嗎？」以及「不如我們重頭再開始？」有指該部分其實已經重設（NG）過，加上Anges在天劍局的資料中並未有扮演任合人，所以Agnes似乎沒有被紅女巫控制，反而是在配合她來演戲。但問題在於紅女巫根本不是美國人，按理說她未睇過美國情景劇，所以Jimmy Woo都有提問：「為甚麼是情景劇？（Why Sitcom?）」

紅女巫：「生活中是有規則的，我們不能逆轉死亡，不管這讓我們有多難過，有些事情是永遠的。」（《WandaVision》影片擷圖）

紅女巫有咩控制唔到？

紅女巫發現自己的「家」不斷被天劍局（S.W.O.R.D）打擾，令到她發火衝出Westview，更控制了持槍的人對準天劍局局長，Westview外的紅女巫即時重現sokovian口音，她身穿紅女巫戰服同樣令人感到懷念，在她跟天劍局的對話看似十分清醒，知道Westview是由她控制住。不過當她返回Westview內跟幻視對質的一段戲看起來，其實Westview不是由她控制，而她只能控制少部分的事情，例如：環境和死物等，她照樣可以變出所想要的東西，卻不能將突然死去的狗狗Sparky起死回生，因為孖仔知道媽媽可以修理好所以事情，就此請求她讓狗狗翻生，Agnes更意外地問：「你可以做到嗎？」不過紅女巫拒絕並說：「生活中是有規則的，我們不能逆轉死亡，不管這讓我們有多難過，有些事情是永遠的。」有指其實Agnes了狗狗想試下或迫紅女巫嘗試用能力做到起死回生。

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幻視其實是紅女巫另一個人格？（《WandaVision》劇照）

幻視要覺醒？

事關幻視在工作中收到了由Darcy和Jimmy發出的天劍局的電郵，開始對身邊的事物有所懷疑，使用能力短暫喚醒了真正的Norm，看到了他真實且痛苦的一面。後來當幻視返回家中跟紅女巫講到：「你不能像控制他們一樣控制我。」兩公婆對峙一幕甚有張力，幻視對紅女巫大吼：「我不記得在Westview前的生活，我不記得自己是誰！我很害怕！」不過紅女巫講得極為真心：「你真認為我控制着一切嗎？我通過某種形式來控制Westview的每個人嗎？我不知道這些一開始是怎樣出現。」

從幻視升到半空的姿態可見，其實他是以紅女巫的方式飛起，幻視其實不是幻視，因為他在大戰中死去，戲中有提及紅女巫硬闖天劍局搶走幻視屍體，有指紅女巫搶屍因為唔想他成為武器，而且發現了天劍局奸人的陰謀。而幻視飛上半空的動作同紅女巫如出一轍，有指幻視其實是紅女巫另一個人格，而該人格在意識到身邊周遭的事物開始要蘇醒。

幻視開始發現Westview有奇怪。（《WandaVision》影片擷圖）

點解Westview冇小朋友？

在幻視紅女巫鬧交中提及「為甚麼Westview沒有其他小朋友，我每天早上返工時，遊樂場都是空的，點解Westview冇小朋友？」這一點可以回看Agnes在照顧孖仔時曾經跟兩人講過：「小朋友，你不能控制他們，不管你有多努力。」有指是作為女巫的Agnes深深明白到這是極難去控制小朋友的心靈，所以孖仔一夜大了5歲，隨後更因為想養狗而長到10歲，正是因為難以控制，所以Westview內並沒有其他小朋友。

【結尾重點劇透】出現首個平行宇宙

臨劇終出現的人物令人極之驚喜，有影迷更表示睇到「嘩」出聲！本來幻視跟紅女巫仍在鬧得面紅耳綠，突然就有人按響門鈴，打開門的紅女巫都呆足幾秒先講，直到快銀開聲問：「唔攬下失散已久的弟弟嗎？」而westview外正在睇劇的Darcy：「她重新安排角色Pietro？（She recast Pietro?）」影迷除了見到由Peter Evans飾演的快銀覺得很驚喜外，更覺得「recast」一字更神，先是紅女巫的弟弟「快銀」Aaron Taylor Johnson在《復仇者聯盟2：奧創紀元》已死，加上紅女巫手上沒有「快銀」Aaron的屍體，所以只能「recast」另一個「快銀」Peter Evans，就此召喚出另一個世界的人，所以會連接到《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的瘋狂多元宇宙，同時力證《蜘蛛俠3》都會有同樣做法，更加打開了Marvel連結MCU同變種特攻（X-MEN）的大門！