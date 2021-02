WandaVision第5集劇透｜重磅人馬現身嚇親紅女巫　貫穿《奇異2》

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-02-06 18:15

由伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)及保羅比特尼(Paul Bettany)主演的Marvel影集《WandaVision》,昨晚(5日)播出第5集,仲有4集首季就會完結,今集劇情急速推進,再度為影迷帶來不同疑問以及驚喜,今集劇尾驚喜到簡直令人會「嘩」出聲!

《WandaVision》第5集令人極驚喜。(《WandaVision》影片擷圖)

《WandaVision》時間線發生在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)之後以及《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)之前,今集的發展有大量資訊,以下含劇透,請斟酌觀看!!

原來紅女巫改了對白,難怪又出多次這幕。(《WandaVision》影片擷圖)

紅女巫學識改寫現實?

首先劇開頭再次出現了幻視問紅女巫:「Geraldine去了哪裡?」原先紅女巫回應:「噢,她走了,親愛的,她趕着回家。」不過當時跟鄰居聊完天的幻視早已知道Geraldine在Westview是沒有家的。而在今集再次播出同樣畫面,但紅女巫的回應卻改成:「她走了,她並不屬於這裡。」這部分顯示出紅女巫改寫了現實!

Agnes在戲中親眼看到孖仔一下變到5歲、10歲都不覺得意外。(《WandaVision》影片擷圖)

Agnes配合紅女巫演戲?

另外今集講到紅女巫以及幻視,已經生了孖仔Billy和Tommy,師奶鄰居Agnes到訪打算幫手照顧BB,但在Agnes跟紅女巫的對答看起來相當可疑,紅女巫看似完全聽唔明Agnes講緊咩,幻視都對她頗有介心,其中她更問紅女巫:「還想讓我再次照顧BB嗎?」以及「不如我們重頭再開始?」有指該部分其實已經重設(NG)過,加上Anges在天劍局的資料中並未有扮演任合人,所以Agnes似乎沒有被紅女巫控制,反而是在配合她來演戲。但問題在於紅女巫根本不是美國人,按理說她未睇過美國情景劇,所以Jimmy Woo都有提問:「為甚麼是情景劇?(Why Sitcom?)」

紅女巫:「生活中是有規則的,我們不能逆轉死亡,不管這讓我們有多難過,有些事情是永遠的。」(《WandaVision》影片擷圖)

紅女巫有咩控制唔到?

紅女巫發現自己的「家」不斷被天劍局(S.W.O.R.D)打擾,令到她發火衝出Westview,更控制了持槍的人對準天劍局局長,Westview外的紅女巫即時重現sokovian口音,她身穿紅女巫戰服同樣令人感到懷念,在她跟天劍局的對話看似十分清醒,知道Westview是由她控制住。不過當她返回Westview內跟幻視對質的一段戲看起來,其實Westview不是由她控制,而她只能控制少部分的事情,例如:環境和死物等,她照樣可以變出所想要的東西,卻不能將突然死去的狗狗Sparky起死回生,因為孖仔知道媽媽可以修理好所以事情,就此請求她讓狗狗翻生,Agnes更意外地問:「你可以做到嗎?」不過紅女巫拒絕並說:「生活中是有規則的,我們不能逆轉死亡,不管這讓我們有多難過,有些事情是永遠的。」有指其實Agnes了狗狗想試下或迫紅女巫嘗試用能力做到起死回生。

幻視其實是紅女巫另一個人格?(《WandaVision》劇照)

幻視要覺醒?

事關幻視在工作中收到了由Darcy和Jimmy發出的天劍局的電郵,開始對身邊的事物有所懷疑,使用能力短暫喚醒了真正的Norm,看到了他真實且痛苦的一面。後來當幻視返回家中跟紅女巫講到:「你不能像控制他們一樣控制我。」兩公婆對峙一幕甚有張力,幻視對紅女巫大吼:「我不記得在Westview前的生活,我不記得自己是誰!我很害怕!」不過紅女巫講得極為真心:「你真認為我控制着一切嗎?我通過某種形式來控制Westview的每個人嗎?我不知道這些一開始是怎樣出現。」

從幻視升到半空的姿態可見,其實他是以紅女巫的方式飛起,幻視其實不是幻視,因為他在大戰中死去,戲中有提及紅女巫硬闖天劍局搶走幻視屍體,有指紅女巫搶屍因為唔想他成為武器,而且發現了天劍局奸人的陰謀。而幻視飛上半空的動作同紅女巫如出一轍,有指幻視其實是紅女巫另一個人格,而該人格在意識到身邊周遭的事物開始要蘇醒。

幻視開始發現Westview有奇怪。(《WandaVision》影片擷圖)

點解Westview冇小朋友?

在幻視紅女巫鬧交中提及「為甚麼Westview沒有其他小朋友,我每天早上返工時,遊樂場都是空的,點解Westview冇小朋友?」這一點可以回看Agnes在照顧孖仔時曾經跟兩人講過:「小朋友,你不能控制他們,不管你有多努力。」有指是作為女巫的Agnes深深明白到這是極難去控制小朋友的心靈,所以孖仔一夜大了5歲,隨後更因為想養狗而長到10歲,正是因為難以控制,所以Westview內並沒有其他小朋友。

【結尾重點劇透】出現首個平行宇宙

臨劇終出現的人物令人極之驚喜,有影迷更表示睇到「嘩」出聲!本來幻視跟紅女巫仍在鬧得面紅耳綠,突然就有人按響門鈴,打開門的紅女巫都呆足幾秒先講,直到快銀開聲問:「唔攬下失散已久的弟弟嗎?」而westview外正在睇劇的Darcy:「她重新安排角色Pietro?(She recast Pietro?)」影迷除了見到由Peter Evans飾演的快銀覺得很驚喜外,更覺得「recast」一字更神,先是紅女巫的弟弟「快銀」Aaron Taylor Johnson在《復仇者聯盟2:奧創紀元》已死,加上紅女巫手上沒有「快銀」Aaron的屍體,所以只能「recast」另一個「快銀」Peter Evans,就此召喚出另一個世界的人,所以會連接到《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的瘋狂多元宇宙,同時力證《蜘蛛俠3》都會有同樣做法,更加打開了Marvel連結MCU同變種特攻(X-MEN)的大門!