【WandaVision】網民發現片尾有趣安排　每次鏡頭都聚焦呢個角色

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-05 13:42

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel劇集《WandaVision》，劇情來到第四集，離結局也愈來愈接近。近日有一位粉絲在網上分享片尾一大驚喜，獲得極大迴響，究竟是甚麼彩蛋讓影迷這麼驚喜呢？

除此之外，網上又再流傳另一則關於《蜘蛛俠3》的驚人消息。

由伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼主演的《WandaVision》評價甚高，絕對是Marvel劇集的好開始。（《WandaVision》劇照）

《WandaVision》在1月29日播出第四集，觀眾開始了解Westview以外的故事，其中分別在《雷神奇俠》（Thor）及《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）中，首次登場的Darcey Lewis及前神盾局特工Jimmy Woo都獲邀回歸參演。雖然故事發展終於不再局限在Westview，但完結的畫面總會回到紅女巫及幻視身上，然而有粉絲因此而發現了這驚喜。

觀眾開始了解Westview以外的故事，究竟紅女巫及幻視為何身在Westview呢？（《WandaVision》劇照）

據該名粉絲指出，每次劇集完結時，鏡頭就會拉近至幻視的眼睛，之後才會出字幕片段。在第四集時，這個畫面在28分39秒開始，當時鏡頭拉近到已死亡的幻視眼中。這個「彩蛋」在網上公開後，引起很多討論。有網民認為是Marvel Studios精心設計，用作解釋所有影像其實是來自幻視，而紅女巫是活在幻視的虛構世界裡，與之前網民推測，虛構世界是由紅女巫構建完全相反；但也有網民認為，這才是表達紅女巫透過已死的幻視創造出虛構世界。然而唯一可以肯定的是，紅女巫與幻視在Westview的世界是虛構出來。

Darcey Lewis及Jimmy Woo回歸MCU演出《WandaVision》。（《WandaVision》劇照）

雖然不少網民附和這設計是有隱藏含意，但也有網民認為是粉絲過分解讀。這個有趣發現在外國網絡上引起熱烈討論，但至今官方仍未有回應。看來粉絲要繼續觀看其餘集數，或者到最後會知道發生所謂何事。

在第四集結尾前，鏡頭拉近到已死亡的幻視眼中。（《WandaVision》擷圖）

除了《WandaVision》成為Marvel粉絲關注的重點外，正在拍攝的《蜘蛛俠3》都是粉絲的焦點。最近有網上又流傳二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）竟身在阿特蘭大。事源是一名DoorDash的司機送外賣時，竟然發現訂購食物者是安德魯加菲。該名司機隨即在Twitter分享有關消息，這消息當然立刻遭分享，但未知貼文是否遭檢舉用戶自行刪走，目前該原貼文已經消失了，僅留下網民的擷圖仍然在網上瘋傳。