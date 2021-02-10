活地亞倫性侵養女案　紀錄片《Allen v. Farrow》預告大爆新證據

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-02-10 16:30

HBO將於2月21日開播紀錄片《亞倫對決花露》(Allen v. Farrow)，聚焦活地亞倫（Woody Allen）被控性侵時年7歲的養女Dylan Farrow一案，和他與前女友米亞花露（Mia Farrow）的官司、他與米亞花露的養女宋儀相戀及影響等。該紀錄片近日曝預告，時光網獨家中字。

這部紀錄片由Kirby Dick和Amy Ziering執導，Amy Herdy擔任製片人。《亞倫對決花露》號稱將有新的調查內容、舊日的家庭錄像等影片、文件檔案、警察證據等，包括一些獨家，以及對米亞花露、Dylan Farrow、Ronan Farrow和檢方、「一手證人」等等的採訪，很多是首次曝光。

活地亞倫29年前被養女Dylan Farrow控告性騷擾，但因證據不足而被法官駁回。本月上架的HBO紀錄片將會披露更多內幕！（按圖率先睇睇預告片）▼

該紀錄片也有重要的文化觀點在更大背景下去檢視亞倫的作品，亞倫的個人生活被公之於眾如何影響人們對其作品的看法。

2017年，花露在自己工作的《紐約客 The New Yorker》上揭發了Harvey Weinstein性騷擾事件。之後幾位演員也表示，他們後悔與亞倫合作，在將來也不會再和他共事；包括Griffin Newman、Elliot Page、David Krumholtz，、Greta Gerwig和美娜蘇雲露（Mira Sorvino）等。

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