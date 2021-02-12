【盜海豪情20周年】13位演員近況曝光　秦少波靠一部作品揚名立萬

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-12 12:00

由史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）執導的《盜海豪情》（Ocean's Eleven）在20年前上映時，叫好叫座。最終這部集合多位荷里活巨星的電影再推出兩部續集，甚至還衍生全女班的外傳作品。適逢今年明珠台在大年初一（2月12日）選播這作品，除了與家人歡度佳節外，也可以順道了解，究竟這班巨星在20年後有甚麼轉變呢？

《盜海豪情》當年上映時叫好叫座。（《盜海豪情》劇照）

《盜海豪情》講述佐治古尼（George Clooney）與畢彼特（Brad Pitt）組成一支專業團隊，目的就是要盜取三大賭場的金庫。當時兩人招募了多名專業人士，其中包括飾演爆破專家的Don Cheadle、扮作賭博委員會工作人員的麥迪文（Matt Damon）及戲裡戲外都是專業雜技演員的中國演員秦少波等。

電影由佐治古尼與畢彼特等星級演員主演。（《盜海豪情》劇照）

當年電影上映在2001年上映時獲不俗的評價，已經當時的全球票房還錄得超過4.5億美元收入。之後導演在2004年及2007年順勢推出《盜海豪情十二瞞徒》（Ocean's Twelve）及《盜海豪情十三王牌》（Ocean's Thirteen）。雖然全球票房成績理想，但口碑卻比首集遜色。

史提芬蘇德堡在2018年以監製身份推出全女班的《盜海豪情：8美千嬌》。（《盜海豪情：8美千嬌》劇照）

之後導演在2018年以監製的身份推出以全女班主演的《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8），當中僅有兩位有份演出過前三集的男星也獲邀客串演出。最終這四部作品，為華納兄弟合共獲得超過14億美元收入。適逢首集電影上映20周年，究竟他們近況如何呢？點擊下圖即睇眾人近況！