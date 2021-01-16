《侍神令》陳偉霆「黑魔后」造型演反派　力瞪雙眼演技粉絲最愛

改編遊戲《陰陽師》的電影《侍神令》由陳坤、周迅、陳偉霆、沈月等人主演，定於2021大年初一上映，近日官方釋出一條陳偉霆跟周迅的對手戲的幕後花絮，當中陳偉霆今次更挑戰做反派，飾演本來為陽寮的大師兄，後來因為追求妖力而墮入邪道，成為了黑化慈沐，又再一次挑戰自己的演技！

陳偉霆主演賀歲片《侍神令》。（官方圖片）

據知《侍神令》是根據遊戲改編而成，不過跟原著劇情關聯不大，主要講述陰陽師和式神之間的關係，14日官方公開正式預告，不過就被內地網民嫌棄似《捉妖記》，反而陳偉霆跟周迅的幕後花絮片段討論度更高。

劇照才睇得出陳偉霆冇咁緊張。（《侍神令》電影劇照）

短片可見已經黑化的陳偉霆正掐著周迅的頸，而且眼神勁有殺氣，另一邊的周迅亦被掐到缺氧、青筋突起，不過黑化後陳偉霆的表現，不禁令人想起他在內地劇《活色生香》中的一段慘情戲，當時他攬住死去的舒暢又笑又反白眼，就係喊唔出，被網友嘲笑他演技浮誇，事後陳偉霆聲稱自己患有乾眼症難以流淚，最長更試過要用足半日來培養情緒先流得出真眼淚。

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今次陳偉霆唔洗攬住周迅喊，不過就要交出大反派的演技，但依舊被指演技浮誇，有網民反問「係咪淨係識勁用力瞪大眼，望上望下望遠方就叫演技？」指出他演技極不自然，非常做作。事關慈沐一角的內心似乎隱藏著不可告人的秘密，但就未見陳偉霆交到功課。

看來陳偉霆處理到仍未黑化的慈沐。（《侍神令》電影劇照）

另外，陳偉霆所扮演的黑化版的慈沐，需要每日都用足6個鐘來化特效妝，又要着上特殊材質的戲服，陳偉霆自言：「為了給予角色更多層次的演繹。」所以絲毫不介意。但就因為在他黑化後，他的額頭多出兩隻角，面妝偏白，令人十分容易就聯想起由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）扮演的「黑魔后」，略欠新意。

重溫陳偉霆《活色生香》名場面：