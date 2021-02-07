《孤味》影評｜單親媽撐起頭家　一句「我為你好」卻帶來無形傷害

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-07 14:00

台灣電影《孤味》（Little Big Women）改編自2017年同名劇情短片，由陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等人主演，陳淑芳更憑《孤味》贏走金馬獎最佳女主角，電影現已於Netflix上架。

陳淑芳憑《孤味》封影后。（《孤味》劇照）

《孤味》是齣非常貼地的家庭故事，金馬獎最佳女配角得主林秀英（陳淑芳 飾）是三個女兒的母親，在丈夫陳伯昌（龍劭華 飾）無聲無息離家後，她靠著賣蝦捲，獨自撫養大三個女兒。一個單親媽媽在台南打拼了一輩子，將蝦捲由路邊攤賣到開餐廳，三個女兒都擁有非凡成就，大女兒阿青（謝盈萱 飾）是位國際舞者；二女兒阿瑜（徐若瑄 飾）是台北的整型醫生；小女兒佳佳（孫可芳 飾）決心接手媽媽的餐廳事業，更是兩個姊姊跟媽媽之間的調和劑，亦在全片起了很大的作用，因為林秀英在70大壽當天接到丈夫離世的噩耗，在替丈夫籌辦喪禮的同時，終於跟陪伴丈夫度過晚年的女人蔡美林（丁寧 飾）碰面，蔡美林只有跟佳佳有聯繫，後來更令她們一家掀起波瀾。

三姊妹會鬧交但同樣地感情十分好。（《孤味》電影劇照）

《孤味》有咩意思？

「孤味」其實是台灣語，本來講的是餐廳專賣一種料理，並用盡心力將其做到最好，後衍生到形容生活態度，「不論做什麼事情就要專心一致，要用心，這樣所有事情才會順著來，這就叫做『孤味』。」

《孤味》紀錄了導演外婆的真實故事。（《孤味》電影劇照）

《孤味》故事貼地到導演同徐若瑄都經歷過

電影紀錄了導演外婆的真實故事，他從小就跟外婆非常親近，一次在環島時意外接到外婆過世的噩耗，便決定要拍一部關於她的故事。所以主軸圍繞在外公過世時，外婆與外公的情人一起籌辦喪禮的這個特殊經歷。

類似的經歷同樣發生在徐若瑄身上，因為她的親生父親在她小時候便已離開屋企，失聯多年後再聯繫上時爸爸身體已有狀況，當時他身旁亦有位陪伴在旁及照顧他的女朋友，根本就跟電影一模一樣。

最親近的家人往往都最容易起衝突。《孤味》電影劇照）

家人的愛

對於「家人的愛」四字總有另外五個字跟在後面，正是「我是為你好」，但很多時候都會忽略了對方心底所想所要的，就如林秀英對陳伯昌，她希望有同等的愛，放棄大小姐的生活，在路邊攤死捱難捱，同樣地希望陳伯昌都要付出同等的愛。其實陳伯昌不是不願付出，他都有努力嘗試過，由於做警察人工低，他辭職去學做生意，可還是失敗告終，翻身不成還搞到一身債，他唯一方法只能離開台南，去台北重新發展才能抬起頭做人。最親近的家人往往都最容易起衝突，說話直來直往，不留餘地，正因如此受到的傷害是雙倍。

孤味 （孤味劇照）

「我是為你好」

其實三位女兒亦同樣，大女不想家人擔心，所以隱瞞病情；二女希望女兒小澄（陳姸霏 飾）日後生活較好、有選擇、不只得讀書，所以一心想送她去美國讀書；細女眼見兩位姊姊都各有成就，決心放棄讀大學努力學習接管媽媽的餐廳，其實大家都是以為對方好作為出發點，不過往往都會因為溝通不足，而令事情往不好的方向發展。不論是家人、朋友，有事情都需要好聲好氣、平心靜氣去傾，否則令對方落閘便很難打開心扉。