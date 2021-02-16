唐人街探案3｜中國影史最快破30億　網民：大爛片對不起我花的錢

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-16 17:45

內地賀歲電影《唐人街探案3》由王寶強、小鮮肉男神劉昊然、妻夫木聰主演，今次需要在日本破案的關係，眾人齊集在東京，所以戲中請來不少日本重量級演員，包括長澤正美、染谷將太、鈴木保奈美、淺野忠信、三浦友和等人參演，同時還有港人熟悉的泰星Tony Jaa跟大同開心過牛年！

《唐人街探案3》成為了中國影史票房最快破30億的電影。（官方圖片）

截至2月16日下午12時16分，《唐人街探案3》的總票房已超31億人民幣，上映83小時總票房突破30億元，《唐人街探案3》是中國影史第11部票房達到30億的電影（含外國電影），更是第10部30億票房的國產電影，同時成為了中國影史票房最快破30億的電影。

王寶強飾演的唐仁是劉風（劉昊然 飾）的遠房表舅，開了間偵探社後自稱神探，（《唐人街探案3》劇照）

《唐人街探案3》票房高評分低

雖然《唐人街探案3》票房成績好，但影片評分最低達到6.1分，僅合格多一點點，造出低分但高票房的現象，首先有指電影加入過多植入式廣告、推理味甚低、結尾不夠震撼，基於前兩部的模式以及結尾很有驚喜的前提下，有網民指出看完《唐人街探案3》的結尾有「就這樣？」的疑問，而且戲中的推理APP 「CRIMASTER（犯罪大師）」世界排名第一的「Q」被嫌強行跟這宗案件拉上關係，加上Q的設定亦令人相當失望，《唐人街探案3》似是虎頭蛇尾的感覺，另外已拍板會繼續開拍《唐人街探案4》，讓影迷擔心導演會否江郎才盡。

（《唐人街探案3》劇照）

不滿要睇完網劇再入場

有網民不滿要求入場前先睇同名網劇《唐人街探案》，更以「名偵探柯南都懂得在每一部劇場版開頭時，嵌入雷打不動的人物介紹來照顧新觀眾」為例子，再指責「難道唐探自信到認為自己是國民級人物？為甚麼我看個系列電影還必須要看它的衍生作品呢？編劇、導演為甚麼不能起碼給我一丁點資訊鋪墊？電影最大的問題穿插了太多的網劇人物，睇戲時又亂又沒有鋪墊，不是應該在電影裡交代清楚嗎？」

有影迷指出演員都只是在扮醜，而且王寶強只憧講黃色笑話。（《唐人街探案3》劇照）

推理感不足

原本推理正是《唐人街探案》的魅力所在，更是最核心的元素，但到了《唐人街探案3》中，比起前兩集都要弱很多，有影迷在開局已猜到兇手，在推理故事的選擇跟表現上，沒有達到一個理想的目標，而是在推理的中間加上無厘頭的片段，非常容易令人感到出戲，情緒和思路突變讓人跟不上，造成的觀影體驗極差。雖然明白《唐人街探案3》放在賀歲檔，想要有娛樂兼破案的推理元素，但就因為突如其來的植入式廣告、莫名其妙的客串、情節反轉稍顯突兀、劇情剪輯略亂、為數不多的笑點等等，通通都令人都對這部電影的期望值直線下降，甚至感到失望。

王寶強和劉昊然在澀谷街頭登上開蓬巴士撒錢，動用群眾演員達四千人。（《唐人街探案3》劇照）

預告片最精彩

有看過網劇和預告片的影迷給出了評語，他「預告片精彩程度遠遠高於正片，估計是導演將所有懸念和期待都放進預告片了，目的是讓觀眾走進電影院。」而且有影迷直言「大爛片，對不起我花的錢，先破案再煽情，而且整套電影就是無厘頭的笑點，很多猥瑣的黃色笑話，演員也在扮醜，看得挺沒勁。」

長澤正美的清純氣質讓她成為不少男生心中的一代女神。(masami_nagasawa@IG)

長澤正美成全戲最大亮點

雖然《唐人街探案3》引起很多觀念表示不滿，但有網民大讚長澤正美的漬技，講到全戲中唯獨她的一段戲令人十分難忘，甚至有影迷睇到爆喊，據知只是很簡單的台詞，卻令人大為感動，至於劇情和台詞是甚麼，就要留待觀眾入場睇，此外客串長澤正美的媽媽更是位香港出名靚女演員，會有驚喜！