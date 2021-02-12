唐人街探案3｜新年預售票房逾24億破紀錄　盤點內地十大賀歲片

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-12 18:31

內地賀歲檔有多套電影上映，包括《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》、《新神榜：哪吒重生》等等，香港觀眾可以在大年初一（12日）Netflix收看由陳坤、周迅、陳偉霆主演的《侍神令》，年初七（18日）入戲院欣賞《唐人街探案3》。

2021年大年初一將會有由陳思誠執導，王寶強、劉昊然、妻夫木聰、Tony Jaa、長澤正美、劉德華有份演出的《唐人街探案3》。（官方圖片）

據知《唐人街探案3》在內地預售破晒紀錄，於正式上映前一日預售票房突破7.74億人民幣（約9.42億港元），刷新首映日預售紀錄，打破早前由《復仇者聯盟4：終局之戰》創下的內地預售總票房紀錄，坐穩冠軍寶座，而《唐人街探案3》將於2月25日香港上映。

《唐人街探案3》打破了《復仇者聯盟4：終局之戰》的紀錄。（電影劇照）

根據「春節檔實總票房榜」，2021年內地賀歲檔由2月11至17日總計，票房突破20億元人民幣（約24.3億港元），而大年初一單日總票房超過14.58億（約17.8億港元），打破由2019年初一創下的內地單日最高票房紀錄，單日觀影人次已達2831萬，場次46.7萬，當中《唐人街探案3》以12.87億（約15.7億港元）排名榜首，《你好，李煥英》3.08億（約3.8億港元）排在第二，《刺殺小說家》為1.29億（約1.57億億港元），《熊出沒．狂野大陸》9483.7萬（約1.16億港元），《侍神令》8112.5萬（約9,880多萬港元），《新神榜：哪吒重生》5770.7萬（約7,000多萬港元），劉德華的《人潮洶湧》4234萬（約5,157萬港元）。

劉德華主演的《人潮洶湧》預售票房成績不佳。（《人潮洶湧》劇照）

劉德華主演的《人潮洶湧》預售票房成績不如預期，令導演饒曉志感到自責，早前更公開向劉德華道歉，認為自己拖累了天王。

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