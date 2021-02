38歲陳法拉情人節宣布成為新手媽媽：看到她覺得什麼都是值得

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-02-14 11:16

38歲的陳法拉突然在今日情人節(2月14日)於Facebook和IG上宣布自己成為新手媽媽,過往一直未有公布大肚消息,只得知她正為Marvel拍攝新戲《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),消息一出不少人都留言大讚是位靚媽並送上祝福。

陳法拉在Facebook和IG上寫下:「The past 10 months have been a wondrous journey, filled with unknowns, amazement, love, and lots of joy. Our hearts are full as new parents, and we look forward to every day with this little lady. 十月懷胎真是不容易,但由看到她的那一刻開始,就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇!」更有加上「情人節」、「#鼠年尾巴的寶寶」、「小米妮」等hashtag,且標註了老公Emmanuel Straschnov。

另外,對於成為新手媽媽的法拉回應傳媒:「「小米妮」喺鼠年尾出世,順產,母女平安。似媽咪有很深的小梨窩。感謝大家的祝福,新手媽咪,所以也很忙,希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

