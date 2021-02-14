38歲陳法拉情人節宣布成為新手媽媽：看到她覺得什麼都是值得

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

38歲的陳法拉突然在今日情人節（2月14日）於Facebook和IG上宣布自己成為新手媽媽，過往一直未有公布大肚消息，只得知她正為Marvel拍攝新戲《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），消息一出不少人都留言大讚是位靚媽並送上祝福。

陳法拉在Facebook和IG上寫下：「The past 10 months have been a wondrous journey, filled with unknowns, amazement, love, and lots of joy. Our hearts are full as new parents, and we look forward to every day with this little lady. 十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！」更有加上「情人節」、「#鼠年尾巴的寶寶」、「小米妮」等hashtag，且標註了老公Emmanuel Straschnov。

另外，對於成為新手媽媽的法拉回應傳媒：「「小米妮」喺鼠年尾出世，順產，母女平安。似媽咪有很深的小梨窩。感謝大家的祝福，新手媽咪，所以也很忙，希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

點擊睇更多法拉靚相：

+41
+41
+41
陳法拉落實演《上氣》成下任「楊紫瓊」　盤點5位進軍荷里活港星
《上氣》陳法拉正式公布有份參演　角色跟楊紫瓊有特別關係
【上氣】陳法拉加盟Marvel？　將會演出極重要角色對抗梁朝偉
人潮洶湧｜劉德華連打肖央30幾巴掌臉都腫晒　大浴場激罕露胸肌
唐人街探案3｜新年預售票房逾24億破紀錄　盤點內地十大賀歲片
百年好合｜古天樂唱唔啱音情歌冧鄭秀文　周星馳電影包辦四大經典
電視台自製鄭秀文電影馬拉松　掌門Rock Star肥妹睇均百變Sammi
蜘蛛俠3｜湯賀蘭親口否認三代同堂　「不過Marvel唔係首次呃我」
劉鑾雄伉儷1500萬與古天樂合作拍戲　回想兒時一張飛5人擠一座位
年初七戲院落實重開　《拆彈2》《狂舞派3》8套電影搶閘上畫
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。