撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-02-14 21:30

韓國男神玄彬、女神孫藝珍於1月1日正式認愛後,今日2日14情人節向粉絲發放驚喜糖心炮彈!

早前玄彬搬新屋,再次傳出他與孫藝珍的婚訊。(網上圖片)

玄彬跟孫藝珍拍《愛的迫降》爆紅,近日更以情侶檔身份成為菲律賓電訊公司代言人,據知早前廣告商所公開的片段都是分開拍攝的場面,不過適逢今日情人節,廣告商公開一條兩人互動的最新廣告片,簡直甜到漏!

玄彬跟孫藝珍早前的廣告片段都是分開拍攝,情人節公開特別片段。(影片擷圖)

兩人公開認愛後,攞正牌在片段中放閃,玄彬先是揸跑車去搵孫藝珍,不過兩人似乎不在同一個區域之中,因為孫藝珍是個虛擬影像,最終玄彬用5G手機連繫兩人,更以英文問:「Do you believe this is possible?(你認為這可能嗎?)」孫藝珍大放閃光彈講:「I do.」變成實體後,她更甜笑以雙手輕拍打玄彬心口,重現《愛的迫降》的經典畫面!

孫藝珍超sweet咁講:「I do.」(影片擷圖)

玄彬跟孫藝珍重現《愛的迫降》啪心口。(網上圖片)

