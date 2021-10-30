糖街製片廠．專訪｜葛民輝片場狂鹹豬手　鄒凱光︰退人工都要改戲

《糖街製片廠》由劉翁執導，葛民輝、鄒凱光、黃溢濠、楊柳青、岑珈其、陳漢娜、蘇皓兒、邵音音等人主演，電影將於月尾萬聖數日上映特別場。較早前導演劉翁、葛民輝以及鄒凱光接受《香港01》訪問，分享拍戲經歷同時三人更一起爆肚，非常搞笑。



《糖街製片廠》為劉翁首套執導作。（梁碧玲 攝）

講到今次電影加鬼屋體驗的構想十分新穎，導演劉翁回應：「我工作這麼久是沒有機會去推銷任何人，只是有人跟我說『有個工作你能做得成嗎？』我只需要回應做不做得到，當時公司有個計劃，看到現場環境，有間鬼屋體驗館，原先跟電影無關，不過老闆索性話不如拍成戲啦，又可以變成真的體驗館，一物二用。」

葛民輝笑言10日拍起套戲真係黐線！（梁碧玲 攝）

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10日拍起套戲 全因日日開足18個鐘

今次為劉翁首次執導，問及算是成就解鎖嗎？他直言：「其實我要在10日內拍完，的確算是成就解鎖。」鄒凱光回應：「你能夠完全已是不輕易，還要個個都在搞事。」此時葛民輝反問鄒凱光在影圈由菲林拍到數碼，有冇見過時間如此壓縮的製作時，鄒凱光回答：「冇，我們的年代，即使好便宜的製作都有14、15日，哪來僅得10日，其實14、15日已經好離譜。（劉翁：我都覺得好離譜，因為日日都開18個小時）仲要拍15日是早期已經用足夠時間去籌備，然後用盡15日。」葛民輝搞笑補充：「即是現時生小朋友由你受精到生出來，他將其壓縮到6個月完成，而阿仔已經讀大學了，黐線㗎冇可能！」

鄒凱光最怕被葛民輝摵乳頭。（梁碧玲 攝）

鄒凱光唔要人工都要導演改戲 力避葛民輝摵乳頭

講到三人合作趣事時，鄒凱光率先講到：「開戲前我已經封了一封利市給劉翁來擋一劫，我劇透少少，首場戲講到要被阿葛傷害乳頭，佢實際上好喜歡搣人的乳頭，我跪導演你玩身上任何器官都可以，你唔好玩這兩樣東西，因為在過去的二十年，我跟葛民輝開工他是專搣人的，他是專臨拍攝前過來一搣下去，你就會喊痛，他又會掩住你口『不要嘈啊！要拍了啊！』他是搣到最頂尖的位置 ，最頂的位置的皮很薄，本來好細粒都被搣到大粒，我跟導演說『我求求你 我願意將我的人工全數歸還』你改這場戲吧，你玩陽具甚麼都可以，不要玩乳頭，會死人的，真的是求了他很久。」

睇相都感到有點恐怖。（《糖街製片廠》電影劇照）