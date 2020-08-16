《上流寄生族》真人真事　日本靚女播音員揭屋企廁所天花「住」人

榮獲金球獎最佳外語片、奧斯卡金像獎最佳電影、康城影展金棕櫚獎的韓國電影《上流寄生族》（台譯：寄生上流），當中最令人印象深刻的一幕，必然是男主角宋康昊發現豪宅的地下室多住了個男室友，而那人更是管家的老公，因為豪宅之中，吃多了飯、用多了電費，都難以突然間讓主人察覺。以為只有電影才出現這些情節？近日在就在一名29歲的日本職業摔跤播音員櫻田愛實身上，竟然發生了跟《上流寄生族》一樣的「寄生事件」！

《上流寄生族》的豪宅中有個男人寄居在地下室。（電影劇照）

櫻田愛實近日在電視節目中，以戲劇形式講述自己離奇的租屋經驗，她千想萬想都沒想到現實生活中會發生這樣的事情，6年前她隻身一人來到東京就讀聲優養成學校，當時努力工作兼讀書的她為了早日圓夢，日日早出晚歸做兼職應付生活，但就在獨居的第2年開始發生了奇怪的事！

29歲的日本職業摔跤播音員櫻田愛實親身經歷了「被寄生事件」！（櫻田愛實IG）

+ 2

由於櫻田愛實獨自一人住以及早出晚歸的關係，理應電費應該少之又少，先是電費突然暴漲5倍，她原以為是新買的空氣清新機過於耗電，索性將其關掉且拔插頭，但就在下月收到電費單時電費都未有回落。

不過除了電費暴增，家中亦發生過其他不尋常事件。例如櫻田愛實習慣將冷氣遙控器放在牆上的固定架中，但回家後發現被放到枱上；枱上的小熊也被改變方向；廁所的地板以及浴缸會有不明的黑色鞋印出現，令她最終忍受不住驚嚇報警求助。

據知警方在櫻田愛實家中廁所的天花板上，發現了犯人吃剩後遺下的麵包包裝。（電影劇照）

經警方調查後確定，這段時間內其實有人在櫻田愛實家中的天花板上生活，而且在她的家中找出了5個竊聽器，所以犯人可以清楚瞭解櫻田愛實的行蹤，只要她外出時便可在她的家中自由活動。而最主要的是警方在廁所的天花板上發現犯人吃剩後遺下的麵包包裝，加上種種跡象判斷有人長期居住在天花板上，櫻田愛實得知事實後嚇得即時搬家，幸好後來就未有再遇到同樣的怪事。

「寄生」喺人哋屋企就以為可以亂咁搞事冇人知！（電影劇照）

點擊睇更多《上流寄生族》黑白劇照：