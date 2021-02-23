【哈利波特】傳媒爆料愛瑪屈臣「暫別影壇」　為組家庭放棄事業？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-23 14:15

英國女星愛瑪屈臣（Emma Watson）憑在《哈利波特》（Harry Potter）系列中飾演「妙麗」而走紅。在完成《哈利波特》系列電影後，她曾嘗試不同類型的角色，可惜迴響不多。據英國傳媒近日報道，有指她將「暫別影壇」，估計為結婚準備。

現年30歲的英國女星愛瑪屈臣（左）憑在《哈利波特》系列中飾演「妙麗」而紅遍全球。（《哈利波特》劇照）

據英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）引述愛瑪屈臣經理人的消息，指出道超過22年的愛瑪屈臣將「暫時告別影壇」，盛傳與相戀18個月的男友Leo Robinton準備結婚。

據該名消息人士續表示：「愛瑪屈臣選擇不公開，直到她與Leo安頓下來。他們低調處理。或許她想擁有一個家庭。」

出道超過22年的愛瑪屈臣（中），據了解，她將「暫時告別影壇」，其經理人形容此舉為「冬眠」。（IMDb 圖片）

據了解，二人在去年底曾秘密在西班牙的著名渡假小島伊維薩待了數星期，有指愛瑪屈臣早上會坐在咖啡廳看報紙。目前兩人已經回到洛杉磯，愛瑪屈臣仍然過著休閒的生活，所以暫未有回歸影壇的打算。

有指愛瑪屈臣準備與Leo Robinton準備結婚。（視覺中國）