【哈利波特】傳華納已與丹尼爾烈格夫接洽　知情人士爆至少演一集

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-01 20:15

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特》（Harry Potter），早前有外媒報道，指出華納兄弟計劃開拍劇集，擴大這個魔法宇宙。雖然華納兄弟當時否認有關說法，然而近日有知情人士繼續爆料，但華納正與「哈利波特」丹尼爾烈格夫洽談回歸的可能性。

有指華納兄弟將丹尼爾烈格夫洽談參演至少一部《哈利波特》影集。（劇照）

《哈利波特》系列電影在2001年推出，直到2011年的最後一集上映，陪伴影迷10年時間，全球票房合共錄得77億美元收入。除此之外，8部電影也獲得12項奧斯卡提名。雖然最後與獎項擦身而過，但都足以成為經典。早前有外媒突然爆出，華納兄弟正計劃開發《哈利波特》影集，並會在其自家網上串流平台HBO Max上架。

《哈利波特》系列電影雖然完結多年，但至今仍然是許多影迷的最愛。（劇照）

雖然消息傳出後，華納兄弟及HBO Max齊齊否認「目前沒有任何製作哈利波特系列的計畫」。雖然華納否認，但轉頭有業界人士指出，華納兄弟已經與飾演哈利波特的丹尼爾烈格夫接洽。據Daniel Radcliffe稱，華納希望丹尼爾烈格夫最少能夠參演一集。雖然丹尼爾烈格夫曾稱願意重新飾演哈利波特，但他也曾表示不願再與JK Rowling合作，皆因她在去年發表跨性別恐懼症的言論。至於其他演員暫時未有最新消息。