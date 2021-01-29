【哈利波特】「馬份」湯姆費頓直播重溫首集　揭電影3大幕後花絮

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-29 09:30

在《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中飾演馬份的湯姆費頓（Tom Felton），他自去年發起與粉絲直播重溫《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone），至今活動仍舊進行中。近日他再度舉行網上直播看《哈利波特》活動，他除了邊看邊分享感受外，還透過活動為慈善組織籌款。

湯姆費頓在去年發起與粉絲直播重溫《哈利波特：神秘的魔法石》的活動。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

「馬份」湯姆費頓在美國時間星期二再度透過Instagram直播，與粉絲「近距離」一齊重溫《哈利波特：神秘的魔法石》。其實他在去年12月開始活動，是相隔20年後再次觀看這部電影，當時他僅看了33分鐘，就開始感性。近日他與粉絲一齊觀看22分鐘的電影內容。

湯姆費頓對於每位《哈利波特》好友都有讚無彃，唯獨他自己的角色。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

今次的直播終於見到馬份「首次」出場，當時是所有新生抵達霍格華茲的時候：「我在主角的後方，這傲慢自大的小孩。」然而由於他傲慢自大，很快就獲得不少粉絲的愛慕。之後鏡頭來到馬份跟哈利波特首次相遇，但當時後者卻拒絕成為前者的朋友：「我不知道要幫誰人，波特你破壞了！但應該不是，是馬份，他絕對是壞人。」

湯姆費頓大讚飾演妙麗的愛瑪屈臣。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

之後她幾乎略過了妙麗出場的一刻，要回帶重溫完整片段：「嘩！年輕的愛瑪，她太棒了。」之後飾演奈威的Matthew Lewis出現，他稱：「看他如今變得不一樣。」接下來他還見到飾演Seamus Finnigan的Devon Murray在霍格華茲的禮堂出現。

華納兄弟利維斯登工作室就是魔法的來源。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

「馬份」湯姆費頓揭電影3大幕後花絮

除此之外，他又為觀眾解開電影的魔法：「是來自華納兄弟利維斯登工作室，是否毀掉了你對魔法的看法。」他之後笑稱：「我絕對要閉嘴。」及後他還揭秘其祖父有份參演，而飾演Susan Bones的女演員是導演Chris Columbus的女兒Eleanor Columbus，她如今已經轉居幕後擔任監製。

飾演Susan Bones的女演員是導演Chris Columbus的女兒Eleanor Columbus（左）。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

最後，值得一提的是「馬份」湯姆費頓透過今次直播活動介紹了「Best Friends Animal Society」，並為組織籌募了超過3,000美元的費用。