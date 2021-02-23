正義聯盟導演版│薩克薛達狂爆華納黑歷史　高層狂罵兼路蘭勸別看

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-23 19:30

隨著由薩克薛達（Zack Snyder）執導的《正義聯盟》導演版（Zack Snyder's Justice League）即將在下月18日在串流平台HBO Max上架，更多當年的黑歷史也開始浮出水面，看來薩克薛達今次不成功便成仁。

《正義聯盟》原本由薩克薛達全權負責，可惜之後發生了巨大的變化，讓Joss Whedon走馬上任。（IMDb 圖片）

導演薩克薛達馬不停蹄為即將在下月上架的《正義聯盟》導演版宣傳，他近日聯同妻子接受美國雜誌《Vanity Fair》訪問時，談到許多關於製作《正義聯盟》導演版時經歷過的風雨。他重提當年因為其養女Autumn自殺而被迫退出當年《正義聯盟》的後製階段，之後華納兄弟找來《復仇者聯盟》第一集及第二集的導演Joss Whedon接任，兼重寫部份劇本及額外補拍。

因為中國籍的養女Autumn自殺，導演薩克薛達退出《正義聯盟》。（網上圖片）

近日導演薩克薛達透露，《正義聯盟》導演版是獻給Autumn：「在電影最尾寫上一句『獻給Autumn』。如果沒有她，這絕對不會出現。」導演又開腔談到Autumn的抑鬱症：「她總是想知道自己的價值，並會問『我有甚麼價值？我應該做甚麼？我是甚麼？』。」最終養女因抑鬱症而自殺，終年20歲。之後克薛達在Autumn離世後兩個月，即《正義聯盟》上映前6個月，離開《正義聯盟》。最後導演透露，今次導演版的配樂就有一首他女兒所喜歡的歌曲。

Deborah Snyder（左三）是《正義聯盟》的監製，也是導演薩克薛達的妻子。（IMDb 圖片）

除此之外，當年《正義聯盟》在2017年上映後，電影的評價兩極，接任的Joss Whedon成為眾矢之的。據薩克薛達的妻子Deborah Snyder表示，她當時與《蝙蝠俠三部曲》導演基斯杜化路蘭一同觀看《正義聯盟》，結果大失所望：「這是好奇怪的體驗，我不知道多少人就這種經驗。當你為一件事努力了很長時間，然而被迫離開，之後你看到這事發生。」兩人在看完《正義聯盟》後都同意不要讓導演薩克薛達觀看這版本：「因為我知這會讓他（薩克薛達）心碎。」薩克薛達也回憶起這段往事，並稱：「他們進來後跟我說永遠不要看這電影。」

曾為華納兄弟拍攝《蝙蝠俠三部曲》的導演基斯杜化路蘭，他是《正義聯盟》的執行監製。（IMDb 圖片）

其實不只薩克薛達的妻子及基斯杜化路蘭對《正義聯盟》非常失望，一名沒有開名的華納高層對《Vanity Fair》表示：「當我們看到Joss Whedon如何處理《正義聯盟》時，就感到非常愚蠢。」他最後更指出電影看得讓人非常尷尬：「只是沒有人願意承認這部電影有多垃圾。」這名高層對《正義聯盟》的評價毫不客氣。

導演薩克薛達踢爆當初華納兄弟不願再投放額外資源拍攝《正義聯盟》導演版。（《正義聯盟》導演版劇照）

之後導演薩克薛達還大爆華納兄弟最初只答應公開他未經處理的版本，然而導演當然不充許。最終華納兄弟同意再額外斥資7,000萬美元給導演，但他將不會得到額外的報酬：「我沒收到任何錢，我不想虧欠任何人，這讓我與他們談判更具份量。」

姬嘉鐸差點就要離開影壇回到以色列生活。（《正義聯盟》劇照）

另外，導演薩克薛達也有為影迷提供其他消息，原來姬嘉鐸在成為神奇女俠前，差點就要退出影壇。當時薩克薛達找姬嘉鐸商談演出時，後者表示：「我準備離開影壇，薩克。我準備回到特拉維夫重過生活，荷里活的工作已經完成。我只會再額外為此試鏡。」就是這次試鏡，姬嘉鐸成為了神奇女俠，而她近日再次答謝導演的知遇之恩。