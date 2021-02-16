【正義聯盟導演版】片長超過4小時　戲院上映將設10分鐘中場休息

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-16 16:15

由薩克薛達（Zack Snyder）執導的《正義聯盟》導演版（Zack Snyder's Justice League）日前公開首條正式預告，全球DC影迷陷入瘋狂狀態。電影鐵定下月18日在網上串流平台HBO Max上架，然而導演也透露，假如電影能在戲院上映，因應片長關係，官方會有特別安排。

《正義聯盟》導演版早前公開了全新的預告，讓影迷更加期待。（《正義聯盟》導演版預告擷圖）

《正義聯盟》導演版近期成為網上熱話，除了導演不時更新電影消息外，日前公開的全新預告更讓影迷陷入瘋狂，其中最多人討論的必定是壓軸出場的「小丑」謝拉力圖（Jared Leto）與「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）的對話，甚至有影迷已經猜測，兩人疑似是合作關係。

「小丑」謝拉力圖與「蝙蝠俠」賓艾佛力的對話成為網絡熱話。（《正義聯盟》導演版預告擷圖）

除了《正義聯盟》導演版首條正式預告出爐外，導演薩克薛達連日內都回答了不少粉絲的問題，其中有粉絲問《正義聯盟》導演版片長時，導演再次確認了電影片長為4小時，他還首次確認了如果電影能在戲院上映時，因應片長關係，中間會仿照音樂劇一樣，設中場休息時段：「電影片場4小時，加上片尾字幕，我認為整部電影剛好超過4小時，皆因很多人為這次導演版而努力。」

導演續指出：「如果能夠在戲院上映，我們將設10分鐘的中場休息，並播放美妙的音樂。」

導演薩克薛達（右下）確認了如果電影能在戲院上映，將設10分鐘的中場休息時間。（I MINUTEMEN interview ZACK SNYDER - Episode 1 影片擷圖）

另外，導演薩克薛達又提到，目前除了彩色版本外，他正忙著黑白版《Justice League: Justice Is Gray》的後期製作，並指出黑白版能讓DC影迷能讓DC影迷故事的傳奇外，還能以最純正的方式體驗《正義聯盟》。

雖然導演正為黑白版而忙碌，但他也透露，《正義聯盟》未必會有續集：「據我所知，華納兄弟目前對製作更多相關的電影不太感興趣。」而導演也坦誠，能夠還原真實版本已經很好：「本來已經是不可能的任務，但我盡了我最大的努力，創立正義聯盟，將不同的超級英雄聯繫起來，這就是我創作這部電影的想法。」