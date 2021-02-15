【正義聯盟導演版】新預告完整解說　蝙蝠俠與小丑碰面極驚喜

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-15 14:45

由薩克薛達（Zack Snyder）執導的《正義聯盟》（Justice League）原定在香港時間今日（2月15日）凌晨1時14分公開全新預告，然而有傳俄羅斯「偷跑」讓部份預告畫面流出，於是讓華納兄弟立刻改改策略，立即在12時多公開全新預告。新預告除了有大量新畫面外，最驚喜當然是「小丑」謝拉力圖（Jared Leto）與「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）的世紀同框，讓DC粉絲大為感動。

薩克薛達執導的《正義聯盟》預告出爐後，讓DC粉絲陷入瘋狂。（《正義聯盟》導演版劇照）

2017年上映的《正義聯盟》原本由薩克薛達執導，可惜導演在電影後期製作時因喪女而退出，之後甚至傳出實情是DCEU高層因在創作上出現分歧而迫走導演，《復仇者聯盟》第一集及第二集的導演佐斯韋頓（Joss Whedon）走馬上任，僅用兩個月時間重寫兼補拍鏡頭。當時電影上映時，華納兄弟為表揚佐斯韋頓的貢獻，讓他掛名電影聯合編劇。可惜電影上映後好壞參半，劇情並不充實，而且反派過弱，慘成笑柄。

《正義聯盟》原本由薩克薛達執導，但他之後因喪女而退出後期製作。（《正義聯盟》導演版劇照）

之後在DC粉絲的號召下，華納兄弟終宣布重製薩克薛達的《正義聯盟》版本，而正式預告終於出爐，電影將在下月18日在網上串流平台HBO Max上架。雖然暫未知道能否為DCEU重振旗鼓，但可以肯定的是，粉絲目前對導演版的評價是非常正面。

今次《正義聯盟》導演版的正式預告長約2分半鐘，講述蝙蝠俠及神奇女俠為了不讓超人白白犧牲，於是便聯手招募其他超級英雄，組成一支團隊保護地球。全新預告有大量新畫面，其中包括DCEU的終極反派達克賽德（Darkseid）出現、黑戰袍超人、蝙蝠坦克等，而最讓粉絲驚喜的，相信是由謝拉力圖飾演的小丑也有登場。

《正義聯盟》導演版將在下月18日HBO Max上架。（《正義聯盟》導演版劇照）

從全新預告來看，畫面充滿暴力，而且薩克薛達也確認此版本為限制級。他在公開新預告後，更向粉絲承諾，導演版絕「對不會有大量笑話。」明顯是指向當時接任的佐斯韋頓。點擊下圖即睇《正義聯盟》導演版分析！！！