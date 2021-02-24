狂舞派3專訪｜Lokman顏卓靈受盡觀塘之苦　︰最搞笑有個page專鬧

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-24 08:30

榮獲金馬獎6項提名，隔足8年終於推出續集的港產片《狂舞派3》由黃修平編劇及執導，今集顏卓靈（Cherry）和楊樂文（Lokman）繼續在戲中飾演情侶，早前兩人接受《香港01》訪問時分享了拍攝內外的感受和趣事，更大談對觀塘的睇法。

攝影：葉志明

顏卓靈跟楊樂文均表示：「好彩係一大班兄弟姊妹一齊，如果只得自己一個，又未知戲院開唔開、套戲上唔上到，心情會更加忐忑。」（葉志明 攝）

顏卓靈（Cherry）和楊樂文（Lokman）繼續在戲中飾演情侶。（《狂舞派3》電影劇照）

有冇諗過拍唔成續集？

其實《狂舞派3》隔足8年才面世，雖然導演黃修平自認手腳慢，但演員方面又有冇諗過會拍唔成續集呢？飾演Hana的顏卓靈率先回應：「冇喎！佢（黃修平）有冇同你講話想再拍續集？佢個語氣都好firm（確實），佢係個啲我說故我在個啲人嚟，講咗就係自己對大家嘅承諾，最近都夠挑起佢條癮話一定要拍，咁佢講到咁firm，今集都係啦，都係因為佢上一次謝票時不斷講，所以係好相信佢一定會（拍）！」而繼續飾演Dave的Lokman則表示：「我就順其自然嘅感覺，因為導演有時就開咗個頭就擺一陣，之前再蘊釀一下搵到方向再同我哋講，我係期待嘅，但都知佢有呢個做事模式，所以都係再等下先啦咁樣，慢工出細貨。」

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顏卓靈提到《狂舞派》的阿花跟《狂舞派3》的Hana是兩個人，前者喜怒哀樂喜形於色，後者則是個比較盡量想平衡各方嘅一個人，反而有時冇咗自己的人。」（葉志明 攝）

有冇試過喺觀塘塞車塞到崩潰？

顏卓靈和Lokman一聽到問題都大笑，顏卓靈：「成日啦！」Lokman：「唔係塞車，有時行路都崩潰，唔記得係咪《狂舞派》去完美國返嚟定咩，第2日就要係食晏時間喺觀塘出現，真係有好強烈嘅對比，覺得真係有啲辛苦！」顏卓靈再補充：「以前未真正入行，好多試鏡都要嚟觀塘，當時眼裡只有捉緊機會，成日都要喺人群穿插，好似跳舞咁，以舞步攝嚟攝去避人，更加唔可以撞到人，要快到好似流水咁，有時都會笑返自己頭先喺到做乜，當大個咗再去返觀塘就開始有種唔係幾好嘅感覺，後來發現原來有好多人都好唔鍾意觀塘，最搞笑係仲有個page（專頁）！大家都係苦難中have fun（作樂）！」

顏卓靈和Lokman分享在拍戲以外，現場會玩一個熱身遊戲叫「Ninja」，每人有兩隻手等於兩條命，鬥快斬晒其他人的手就贏，過程中要互打同互避，跑嚟跑去，又要用跳舞方式去避，玩得勁開心，楊樂文：「仲落力過排舞！」（葉志明 攝）

為咗夢想、事業去到幾盡？

Lokman：「我覺得以前同朋友傾偈，朋友有句說話好影響到我，可能我哋做呢行或是藝術係比較任性，甚至乎係唔生性，但係佢話『我將前途、以後嘅時間、所有嘢投放喺最鍾意嘅嘢到，有呢個咁大嘅賭注，係咪真係任性同唔負責呢？』呢句說話對我嚟講係好大嘅鼓舞，同時間我覺得好多嘢都係做盡咗再算啦，諗咁多都無補於事，做咗先，所有嘢都盡力做，跟住自己鍾意嘅嘢做咗先。」

顏卓靈：「我覺得有時我去到好盡，但去到好盡又發覺太盡個人會hand hand地機（壞機），都要抖下，所以係一個起落嘅過程，盡過一排都要鬆返，抖咗一排，好似最近疫情，到好返啲又會衝啊咁樣。」

Lokman受朋友鼓勵後，所有事都會付出全部做到盡。（葉志明 攝）

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+ 9 + 9 + 9

顏卓靈

Hair：Hugo Poon

Makeup：Winki Tsang @vinciwinki.com

Outfit：Diesel

Accessories：initial Accessory

Lokman

Hair：Leo Fan @ Chic Private I Salon

Makeup：Cori Wong @AnnieG.Chan Makeup Centre

場地：Green Tomato Limited