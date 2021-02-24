【銀河守護隊3】導演確認年底開拍　率先披露重要資訊同樹人有關

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-24 19:00

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn，近年一直忙於製作DC擴展宇宙（DCEU）的《自殺特攻：超能暴隊：集結》（The Suicide Squad），而作品也定檔今年8月上映，之後導演還要開拍由新版《自殺特攻》所衍生的劇集《和平使者》（Peacemaker），並由莊先拿（John Cena）主演，劇集預計會在今年6月殺青。近日導演在Instagram接受訪問，但大家的焦點都落在《銀河守護隊3》。

導演James Gunn近年來一直忙於製作DC擴展宇宙的作品。（IMDb 圖片）

近年一直忙於為DCEU拍攝新作品，《銀河守護隊》系列導演James Gunn忙裡偷閑，在Instagram回答粉絲的提問，當中有粉絲提到︰「掛念成年版的樹人，未知能否再次見到這形態。」豈料導演斬釘截鐵表示︰「遺憾地成年版的樹人不再與我們一起，除非是前傳，否則我們不會再看到這形態。」

除此之外，導演還確認另一則讓粉絲心碎的消息。他指出Baby Groot在重新後，完全失去之前的記憶，即代表Baby Groot對《銀河守護隊》發生的事完全沒有印象。

James Gunn確認除非有前傳電影，否則成人版樹人不會再與觀眾見面。（《銀河守護隊》劇照）

雖然導演James Gunn確認了這則讓人傷心的消息，但他也為粉絲提供了一則好消息。指《銀河守護隊3》將在今年年底開始拍攝，更表示有份協助撰寫《雷神奇俠4》劇本：「正如我曾經說過，Taika Waititi在撰寫《雷神4》劇本前曾閱讀過《銀河守護隊3》劇本，我們曾一起深入研究「銀河守護隊」的事。」

由James Gunn執導的新版《自殺特攻》將在今年8月美國上映。（《自殺特攻：超能暴隊：集結》劇照）

除了Marvel電影宇宙的消息外，也有粉絲問到他未來會否繼續與DCEU合作。他表示：「或許只有一點，目前言之過早。」然而他之後再被問到會否再次與「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）合作時，導演則稱兩人已經討論過：「我們在前幾天曾商討過，我們看看會發生甚麼事。」