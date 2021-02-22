【WandaVision第七集劇透】終極反派疑似登場　紅女巫變扯線公仔

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-22 19:56

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel迷你劇《WandaVision》終於來到第七集。新一集甫上架，有指Disney+的伺服器未能負荷高人流，曾暫停10至30分鐘，可見許多用戶對劇集非常期待。Marvel Studios再一次沒有讓影迷失望，新一集仍然驚喜處處。

注意！！！下文含劇透！！！

紅女巫的鄰居Agnes，她的真正身份終於曝光。（《WandaVision》劇照）

《WandaVision》第七集《Breaking the Fourth Wall》的故事背景來到21世紀00年代後期，由於上集紅女巫為救垂死的幻視，於是把Westview小鎮擴充，好讓幻視能回到這個「家」。在新一集開始，紅女巫發現其所創作的世界不斷轉變，屋內的物品由新款式變成舊款式，讓她不知所措，於是她希望可以單獨過一天。幸好她的「好」鄰居Agnes及時來到，於是她幫助紅女巫照顧Billy及Tommy兩名兒子。

Agnes的真正身份終於曝光，但其實早已盛傳她的角色就是Agatha Harkness，Marvel Studios果然沒有讓影迷失望。（《WandaVision》劇照）

然而有看今集的觀眾都知道，原來屢次幫助紅女巫的鄰居Agnes，她的身份並不簡單，更與「快銀」回歸有直接關係。點擊下圖即睇《WandaVision》第七集彩蛋！！！