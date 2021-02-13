WandaVision第六集劇透｜10大彩蛋留伏線　重要角色經典造型現身

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-13 16:15

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel迷你劇《WandaVision》來到第六集，今集是「All-New Halloween Spooktacular!」是以萬聖節為主題的一集，難怪劇組在這集佈滿「彩蛋」。雖然今集揭露了許多資訊，但同時也留下了不少未解答的問題。

注意！！！下文含劇透！！！

第六集仍然驚喜處處，甚至比上集更加精彩。（《WandaVision》劇照）

《WandaVision》第6集承繼上一集的劇情，講述FOX版快銀突然出現在韋斯特維尤（Westview），與紅女巫相認後，他暫住在紅女巫的家中，並成功與她的兩名兒子Tommy和Billy打成一片，更與紅女巫一家一齊過萬聖節。

FOX版快銀與紅女巫的兩名兒子Tommy和Billy打成一片。（《WandaVision》劇照）

另一方面，在紅女巫與天劍局正面對決後，天劍局代理局長Tyler Hayward與Monica Rambeau在策略上出現分歧，前者重提後者在5年前「化灰」後，所有的事情已經變得不一樣，於是導致天劍局特工Monica Rambeau、FBI探員Jimmy Woo和天體物理學博士Darcy Darcy離開，三人決定自行找辦法協助紅女巫及被困的韋斯特維尤居民。

Tyler Hayward與Monica Rambeau在策略上出現分歧。（《WandaVision》劇照）

如今就為影迷解構今集的彩蛋，及重整劇集埋下的伏線。點擊下圖即睇第6集解說！！！