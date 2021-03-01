金球獎｜中國女導演趙婷奪獎　父親為國企董事長身家達數十億美元

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-01 20:00

第78屆金球獎圓滿結束，而今屆頒獎禮其中一個話題，相信是中國女導演趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland）成為首位華人女導演獲得最佳導演獎。這讓她繼去年勇奪威尼斯影展金獅獎後，再創下新紀錄。接下來，趙婷劍指奧斯卡最佳導演寶座。

《浪跡天地》讓中國女導演趙婷在今屆金球獎獲得兩大獎項。（Getty Images）

現年38歲的趙婷，在1982年3月31日北京出生，其父親趙玉吉曾任首鋼集團總經理及副董事長職位，現任職北京博約投資管理有限公司董事長；至於關乎其生母黃濤的消息極少，有指她是在醫院工作，而她的繼母是中國著名女演員宋丹丹。

中國女導演趙婷憑《浪跡天地》成為首位華人女導演獲得金球獎最佳導演獎。（官方圖片）

據了解，少年時期的趙婷非常反叛，喜歡畫漫畫、寫同人小說及看電影，有指王家衛的《春光乍泄》對她影響深遠。趙玉吉與黃濤離婚後，父親迎娶了中國著名女演員宋丹丹。在趙婷16歲，兩人把近乎不懂英語的她送到英國寄宿學校生活，然而有指她卻較嚮往到美國生活。於是她後來到美國著名學院曼荷蓮學院學習政治學，及後再到紐約大學攻讀電影，奧斯卡最佳導演獎得主李安、高安兄弟及活地亞倫等都是知名校友。

趙婷（左）目前與比她小兩級的紐約大學校友Joshua James Richards（右）相戀。（IMDb 圖片）

由於趙婷的父親曾任多間國企的總經理，而網上更多次傳出其身家超過數十億美元。然而她上月底接受外媒訪問時，首度否認有關說法，直言這是外界對父親的錯誤描述：「這是假新聞，不是真的。我父親不是億萬富豪。如果是真的話，我希望他們能支付我的助學貸款或房產抵押。感覺我上一次看到這種流言可能是在哪家的中國小報上，因為父親跟我繼母結了婚，她是中國的一個喜劇演員。」她最後表示報道跟她的真實生活相差甚遠：「有點好笑。」

繼母宋丹丹都有在微博祝賀趙婷。（宋丹丹微博擷圖）

當時趙婷又提到，她自己上大學申請助學貸款，而畢業後更需要在5至6年內按月還款。除此之外，她更自爆自己需要抵押房產來籌募拍攝經費。而她在入讀紐約大學時，原來曾經在紐約某酒吧工作。她認為這段經歷對她影響非常深遠：「使我從一個很自大的人變得謙遜很多。我至今仍感激那段時光。」

《浪跡天地》是趙婷第三部長片，電影已經為她帶來多個獎項。（Getty Images）

今次《浪跡天地》是趙婷第三部長片，她就憑此成為首位華人女導演獲得威尼斯影展金獅獎及金球獎最佳導演。《浪跡天地》講述由奧斯卡影后Frances McDormand飾演的范，遇上金融海嘯後，一無所有的她收拾細軟駕駛露營車出走，成為現代版遊牧民族。然而有批評聲音指，她有一個有錢父親，惹來外界質疑《浪跡天地》的信服力，但多次贏得獎項的她，謠言自然不攻自破。至於她第四部作品就是她自編自導的Marvel Studios作品《永恆族》（Eternals）。