《雷神4》片場照流出揭麥迪文角色　孖兩神秘演員再度合作

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-02 14:45

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）及基斯頓比爾（Christian Bale）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）剛在今年1月底澳洲開鏡，而在此之前，外媒爆出曾客串《雷神3》的麥迪文（Matt Damon）將回歸續集，但當時未有公布其角色。然而近日在網上流出的片場照，終於知道麥迪文今集的角色，而且還意外見到兩位從沒公開會回歸劇組的演員出現。

《雷神奇俠4》將沒有飾演變形俠醫的麥克雷法路。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

外媒上月中突然傳出曾在《雷神3》客串飾演假雷神的麥迪文舉家移居澳洲，還傳出他會加入《雷神4》劇組。雖然當時官方沒有確認有關消息，但外媒一致猜測他此行是去拍攝《雷神4》，至於他回歸《雷神4》的角色仍未公開。

曾經在《雷神3》飾演假洛基的麥迪文再度飾演此角。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

然而近日從網上流出的片場照，終於可以見到麥迪文的角色。除了麥迪文外，還有一位曾客串《雷神3》的演員在場。從流出的片場照可以看到，《雷神4》疑似重返了當時《雷神3》「聖域界劇院」的一幕，皆因除了見到麥迪文再次成為假洛基外，還意外見到基斯咸士禾夫的哥哥路克咸士禾夫（Luke Hemsworth）再次扮演假雷神。從麥迪文及路克咸士禾夫當時所穿的戲服來看，正是奧丁死亡的一幕。

「聖域界劇院」再次出現。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

《雷神奇俠4》是Marvel電影宇宙第29部作品的，演員陣容可謂星光熠熠。除了雷神、「女武神」瓦爾基里及Korg續演外，Jane Foster、Sif及Kraglin回歸參演。另外，今集還加入了銀河守護隊及全新角色Gorr the God Butcher。目前《雷神奇俠4》已定檔明年5月6日美國上映。