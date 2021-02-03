《考古奪寶》改編真人真事　學者堅守千年文明周薪得20蚊低過農民

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-03 08:00

Netflix新上架電影《考古奪寶》（The Dig）榮登香港第7名，《考古奪寶》改編自真人真事，背景設定在英國跟納粹德國戰爭前夕，不過唔好諗到考古、挖文物係件好悶嘅事，雖然又未去《奪寶奇兵》咁刺激緊張，但以考古為題的故事，會比觀眾想像中更要豐富。

《考古奪寶》雖然唔似《奪寶奇兵》咁刺激，但都不過不失。（《考古奪寶》電影劇照）

《考古奪寶》講到英國跟納粹德國戰爭前夕，一名體弱多病的寡婦Edith（Carey Mulligan 飾）育有一子Robert（Archie Barnes 飾）且對考古有興趣，於是請了三代均精通挖掘的Basil Brown（Ralph Fiennes 飾）來幫忙挖掘及考古，面對戰爭即將來臨，時間上的壓迫，在Ralph Fiennes初期挖掘有重要發現後，突如其來被當地的博物館話事人要分一杯羹。

《考古奪寶》的畫面十分優美。（《考古奪寶》影片擷圖）

《考古奪寶》最靚係畫面

看到《考古奪寶》的一半，故事仍會令你想追落去，不過到後來博物館話事人Ken Stott、Lily James、老表Johnny Flynn等人出現後，故事的發展似乎有點背道而馳，先講到Lily James的老公在考古過程愛上男同事，而Lily James又跟Johnny Flynn發展出一段情，後半在人物上似乎有些混亂，亦令到故事的主線細節沒有時間講清楚。

不過最值得讚必定是畫面的優美，取景細膩，一大遍的芒草、藍天白雲、晚霞、晨光日出，全部應有盡有，令人勁想去打卡！

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一大遍天空藍天白雲，睇到都覺得好舒服。（《考古奪寶》影片擷圖）

拍攝地點跟真實遺跡接近

《考古奪寶》在講到考古方面，細節上的表達極為細膩，呈現出挖掘的過程、危險、以及如何處理文物及保存，毫不複雜地拍出來，讓觀眾很快便能理解故事內容。而事實上《考古奪寶》的拍攝地點跟真實的薩頓胡遺跡相當接近，而且電影有大半時間在日暮時刻取景，視覺上令人感到更加典雅、懷舊，滿有舊英倫風的格調。

由於二戰的關係，Basil Brown將文物先回復到未發現的樣子。（《考古奪寶》影片擷圖）

近年Basil Brown才得到認可

最終薩頓胡的文物在二戰期間安全地收藏在倫敦地鐵站中，而該批文物在Edith死後9年才首度面世，其中未有提及Basil Brown的名字，Basil Brown對考古學的特殊貢獻在近年才受到認可，現時他的名字置於Edith旁邊，在大英博物館裡作長期展覽。

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Basil Brown自學成才（考古、天文）

Basil Brown其實是位英國自學成才的考古學家和天文學家，爸爸和爺爺均擅長挖掘，他在1939年於薩頓胡（Sutton Hoo）發現並挖掘出7世紀的盎格魯撒克遜人船葬（古代以船隻跟死者合葬，作最高的致敬）的船隻，成為了考古學上極為重要的發現之一，雖然Basil Brown只被稱為業餘考古學家，但他在省博物館從事挖掘工作長達30多年。

起初他為博物館和薩福克研究所工作13星期，每星期只得2英鎊（約20港元）因為工資更低於農業最低薪金的關係，他不得不繼續擔任保險代理人，更作為特別警員加入了警察，但仍無阻他對考古學的心。

Basil Brown在1939年於薩頓胡（Sutton Hoo）發現並挖掘出7世紀的盎格魯撒克遜人船葬的船隻，成為了考古學上極為重要的發現之一。（網上圖片）

及後在1965年，當時Basil Brown已經77歲，他在為發掘Broom Hills期間，不知是因為中風還是心臟病發作，結束了他參與考古的生涯，最終於1977年3月12日在家中死於肺炎，終年89歲。