雷神4｜繼基斯頓比爾再有新演員加入　暴肥版Hela網民一睇笑到喊

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荷李活搞笑天后Melissa McCarthy去年聖誕節期間，曾在Instagram發布一段影片，與演員老公Ben Falcone（Ben Falcone）一唱一和，錄了一段試鏡影片，爭取加入Marvel新片《雷神4》（Thor: Love and Thunder）的機會。

或許是這段影片深受導演Taika Waititi（Taika Waititi）的喜愛，再加上他於電影中增添的喜劇元素與Melissa McCarthy相符，讓她的心願終於成真！

點圖放大逐格睇Melissa McCarthy自拍試鏡片👇👇👇

點圖放大看《雷神4》最新片場照👇👇👇

由此可見，在《雷神奇俠3：諸神黃昏》的搞笑戲中戲將在第四集中再度上演。

《雷神奇俠3：諸神黃昏》搞笑戲劇片段（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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除了上述演員外，《雷神4》還將看到泰莎湯普森（Tessa Thompson）回歸演出「女武神」、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）回歸飾演「女雷神」、克里斯汀貝爾（Christian Bale）加入演出反派角色「Gorr the God Butcher」。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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