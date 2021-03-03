傳Marvel Studios將工作室搬離美國　未來新項目將集中在澳洲取景

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-03 16:45

Marvel電影宇宙大部份的主要場景都是發生在佐治亞州的阿特蘭大郊區，然而據英國傳媒報道，有傳Marvel Studios準備把大本營搬離美國，並在澳洲設立新總部，為未來5年做好準備。

《雷神奇俠4》目前在澳洲開拍。（Chris Hemsworth Instagram 圖片）

據英國傳媒《每日電訊報》（The Daily Telegraph）引述知情人士指出，Marvel電影宇宙未來的項目將在澳洲拍攝，而目前由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及妮妲莉寶雯（Natalie Portman）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）也在澳洲開拍；至於由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠3》（Spider-Man: No Way Home）目前則在阿特蘭大開拍，然而後者是由Marvel Studios及SONY共同開發。

《蜘蛛俠3》仍然在阿特蘭大取景。（Tom Holland Instagram 圖片）

據該名消息人士續指出，《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy 3）、《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）、《黑豹2》及《Marvel隊長2》將同樣在澳洲取景：「世上沒有任何一個地方可以像澳洲這樣拍攝。悉尼是拍攝Marvel電影的理想地方，因為大部份電影都在綠幕前完成。整個工作室實際上已經從美國轉到這裡。」

有指Marvel Studios準備把大本營搬至澳洲。（Thor: Love and Thunder News Twitter 圖片）

其實過往Marvel電影宇宙大部份的主要場景都在阿特蘭大拍攝，當中如在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），小辣椒與鐵甲奇俠在紐約中央公園散步一幕，其實是發生在阿特蘭大的皮埃蒙特公園（Piedmont Park）。至於在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）出現的復仇者聯盟總部，其實就是阿特蘭大國際機場附近的Porsche Experience Center。

目前相信，Marvel電影宇宙往後的作品將在摩爾公園的Fox Studios拍攝。據了解，Marvel Studios計劃未來5年都在這工作室拍攝。