傳Marvel Studios將工作室搬離美國　未來新項目將集中在澳洲取景

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-03-03 16:45

Marvel電影宇宙大部份的主要場景都是發生在佐治亞州的阿特蘭大郊區,然而據英國傳媒報道,有傳Marvel Studios準備把大本營搬離美國,並在澳洲設立新總部,為未來5年做好準備。

《雷神奇俠4》目前在澳洲開拍。(Chris Hemsworth Instagram 圖片)

據英國傳媒《每日電訊報》(The Daily Telegraph)引述知情人士指出,Marvel電影宇宙未來的項目將在澳洲拍攝,而目前由基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)及妮妲莉寶雯(Natalie Portman)主演的《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)也在澳洲開拍;至於由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠3》(Spider-Man: No Way Home)目前則在阿特蘭大開拍,然而後者是由Marvel Studios及SONY共同開發。

《蜘蛛俠3》仍然在阿特蘭大取景。(Tom Holland Instagram 圖片)

據該名消息人士續指出,《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy 3)、《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、《黑豹2》及《Marvel隊長2》將同樣在澳洲取景:「世上沒有任何一個地方可以像澳洲這樣拍攝。悉尼是拍攝Marvel電影的理想地方,因為大部份電影都在綠幕前完成。整個工作室實際上已經從美國轉到這裡。」

有指Marvel Studios準備把大本營搬至澳洲。(Thor: Love and Thunder News Twitter 圖片)

其實過往Marvel電影宇宙大部份的主要場景都在阿特蘭大拍攝,當中如在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War),小辣椒與鐵甲奇俠在紐約中央公園散步一幕,其實是發生在阿特蘭大的皮埃蒙特公園(Piedmont Park)。至於在《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)出現的復仇者聯盟總部,其實就是阿特蘭大國際機場附近的Porsche Experience Center。

目前相信,Marvel電影宇宙往後的作品將在摩爾公園的Fox Studios拍攝。據了解,Marvel Studios計劃未來5年都在這工作室拍攝。