【雷神4】網上流出片場照再成熱議　傳有已死角色將再度回歸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-05 12:00

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）及基斯頓比爾（Christian Bale）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder），近期可謂成為網絡熱話。除了在片場見到多位荷里活知名巨星客串外，還有傳一位已死的角色在片場出現。

曾經在《雷神3》飾演假洛基的麥迪文再度飾演此角。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

外國傳媒上月中報道，曾在《雷神奇俠3：諸神黃昏》中飾演「假雷神」的麥迪文（Matt Damon）舉家移居澳洲，同時傳出他加入《雷神4》劇組，唯當時仍未有公布其角色。

然而近日網上流出多張《雷神4》的片場照，除了確認了麥迪文再度飾演假洛基外，還一併見到扮演假雷神的路克咸士禾夫（Luke Hemsworth）及假奧丁的Sam Neill。除此之外，今集還加入了假海拉，並由美國知名喜劇女星瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）飾演。

三位重量級演員度客串《雷神4》。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

據英國《每日郵報》（Daily Mail）最新報道，在Marvel電影宇宙中飾演瓦爾基里（Valkyrie）的泰莎湯遜首次在片場亮相。另外，片場還出現了雷神的坐騎Toothgnasher及Toothgrinder，和Miek面具的道具。除此之外，更有外媒表示，飾演海姆達爾的艾迪斯艾巴（Idris Elba）都有在片場出現，但其角色在《復仇者聯盟3：無限之戰》戰死，目前網上未有類似的片場照流出。