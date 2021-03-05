《智齒》柏林影展大獲好評　力讚鄭保瑞返回《狗咬狗》狀態

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-05 18:00

由葉偉信、黃柏高監製，鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之主演的電影《智齒》，日前在第71屆柏林影展完成特別展映。雖然在新冠肺炎疫情影響底下，鄭保瑞導演和一眾演員未能飛到柏林感受當地氣氛，但中外影評人及多倫多、釜山、鹿特丹、盧卡諾和中國等各國電影節代表都先後以網上登記，在柏林3月3日網上率先觀看《智齒》，電影大獲好評！

斬哥（林家棟 飾）重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟 飾）勾起他心中仇恨，並選擇以暴力回應。（《智齒》電影劇照）

綜合中外影評，一致形容導演鄭保瑞回到了《狗咬狗》狀態，回歸他擅長的暴力美學電影，《智齒》以雨血混雜、骯髒暴力，在黑白影像下呈現末世的感覺，令人喘不過氣。《智齒》被形容為大尺度、血腥，充滿壓抑和黑暗，各地影評觀後感刊登後，不少影迷更留言官網追問映期，礙於疫情關係仍未能落實映期，片方特意發布一條1 分46秒國際版片花滿足影迷。

《智齒》劉雅瑟被綁半裸躺垃圾堆 林家棟：套戲唔係血腥而係震撼

王桃（劉雅瑟 飾）遭斬哥（林家棟 飾）暴打。（《智齒》電影劇照）

得知《智齒》在海外大獲好評，導演鄭保瑞非常興奮，感謝各地影評人支持外，亦非常感謝一班演員，說：「拍攝《智齒》是比較辛苦，不但因為拍攝環境又濕又髒，演員的情緒每日亦好壓抑，特別是林家棟和劉雅瑟，所以能夠獲得海外影評的認同好開心，更希望《智齒》可以快點和香港影評及觀眾見面。」

手腳被綁的王桃（劉雅瑟 飾）瑟縮在垃圾堆中。（《智齒》電影劇照）

外國影評一致大讚《智齒》，如「Screen Daily」：鄭保瑞在政治和社會認同危機的困境下，對亞裔大都會的反烏托邦願景，正是《智齒》最撼動人心的地方；影評人Olaf Möller ：一部巔峰的傑作；「Asian Movie Pulse」：以最巧妙的方式揉合《七宗罪》、金基德《聖殤》和杜琪峰的動作美學；「陀螺電影」：以最驚人的方式，呈現著城市最墮落的景象等等。