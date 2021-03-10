港產片已死｜合拍題材類近難吸觀眾　田啟文：一樣嘅話使乜睇你

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-10 18:03

香港電台節目《視點31》昨日（9日）以「UA的離去 – 理想與現實；香港電影盛世？」為題，邀請到田啟文（田雞）、高志森、游學修@試當真、高先電影創辦人兼董事總經理曾麗芬接受訪問大談香港電影業生態。

田雞對於「香港電影業是否已死？」都有自己睇法。（影片擷圖）

80、90年代香港電影揚威海外，1991、1992年間一年出產的港產片可多達300部，鄭裕玲（Do Do姐）、吳君如可同時開拍9部戲，由盛世到目前大家都在討論「香港電影業是否已死？」，游學修跟蕭若元（蕭生）拍片隔空激辯，再加上近日服務香港市民36年的UA電影宣布結業，再次引起大眾市民熱議。

田雞講到「其實喺零嘅基礎裡面，如果我有改變，我咪唔係零囉。」言下之意，香港電影業有所改變的話仍然有希望。（影片擷圖）

香港電影要有所改變

對於這個話題，香港電影工作者總會會長田啟文表示：「佢哋剝花生咋嘛，講容乜易啫，邊個唔識講？如果用返以前嘅（標準），正如蕭生講『冇（重返輝煌時光的可能），係零』佢唔係講錯，我同意佢嘅講法，但係喺零嘅基礎裡面，如果我有改變，我咪唔係零囉。」

及後田雞補充在80年代時，港產片擁有傳統的東南亞及外埠市場，當年拍電影基本上有了組合，未拍已經賺錢，外埠已準備好資金買片，他笑言：「當年我手上同期拍緊3部戲都被人哋笑『得3部咋你？』我徒弟拍緊5部，反問我師傅使唔使幫你接2部俾你啊？」正如當年時常都會聽到鄭裕玲（Do Do姐）、吳君如同時拍攝9部戲，電影業就是這樣蓬勃。

田雞提出問題：「點解內地觀眾鍾意睇香港片？」（影片擷圖）

今時今日拍唔返《無間道》

到了90年代開始跟內地合拍電影，當中就需要配合規舉，色情內容、政治題材通通不能涉及，田雞笑言：「咁咪唔好拍呢啲囉，所以不斷拍警匪片。我相信我今日再攞《無間道》出嚟去合拍係唔拍得，『點可能警隊裡面有臥底啊？你咁樣中傷我哋。』電影係需要有矛盾，諗返轉頭，內地觀眾點解咁鍾意睇香港片？就係因為喺內地睇唔到（呢啲題材），冇咁暢所欲言，你而家拍緊同內地一樣嘅戲，我使乜睇香港電影啫？」

節目亦有訪問大導演杜琪峯：「電影藝術好講個人，唔得就係唔得，係得就點都撳你唔住。」他認為要先做好平台讓別人參與，「不要說沒有機會，這個世界一定有機會。」（影片擷圖）

最後田雞都有補充：「我哋唔好去記乜嘢叫香港電影，唔好有局限，一定要拍香港故仔，咁呢個先係香港電影，唔好咁諗，呢個係錯誤，我係一個香港人，我拍出嚟嘅電影就係香港電影啦！」

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