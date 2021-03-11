毒水曝光｜改編轟動全球日本水銀毒案　尊尼特普改頭換面演攝記

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-11 13:00

由荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）主演的《毒水曝光》（Minamata）改編自同名傳記，講述尤金史密斯本人一生為真相搏命，冒着生命危險遠赴日本，揭露轟動全球的水銀毒案，並出版攝影圖文集《Minamata》公開震撼真相。

《毒水曝光》由荷里活巨星尊尼特普主演。（《毒水曝光》電影海報）

戲中尊尼特普再次改頭換面，戴上畫家帽、眼鏡、貼有白鬍鬚，令人難以一眼認出他，化身力求真相的攝影記者，更被大讚獻出演藝生涯巔峰之作。他今次更會聯同金球男星標尼菲（Bill Nighy）以及多位日本知名影星：真田廣之、淺野忠信、國村隼、加瀨亮、美波，合力令龐大企業的黑幕曝光；加上日本音樂大師坂本龍一傾力為配樂操刀，頂級陣容還原半世紀觸動真相。

完全認唔出係尊尼特普。（《毒水曝光》電影劇照）

《毒水曝光》改編自真人真事

《毒水曝光》改編自傳奇攝影記者尤金史密斯揭發的「水俁病」毒案，是歷史上最嚴重的環境公害事件之一，亦是深遠危害下一代的慘劇。1950年代起，日本熊本縣水俁市許多居民出現失明、肢體扭曲的怪病，於是依地名命名為「水俁病」。後來專家發現源頭竟是當地化工廠為了謀取暴利，將未經處理並含有大量有毒水銀的污水排進海灣，污染了海產；人民進食海產後會造成中樞神經系統受損，更可怕的是，水銀毒會經孕婦血液傳至胎兒，導致當地許多嬰兒一出生已病情嚴重。水俁病可造成患者終身殘障，甚至死亡。

當地居民出現失明、肢體扭曲的怪病。（《毒水曝光》電影劇照）

尤金史密斯深入調查 揭發人道災難

尤金史密斯於1971至1973年間，深入水俁市調查，拍攝到著名相片《智子入浴》（Tomoko Uemura in Her Bath），母親抱著肢體扭曲的女兒上村智子浸浴，透視了親子兩代的無助和悲涼。尤金史密斯揭露了這場人道災難，以真相拯救飽受毒害的下一代；以其攝影圖文集改編的電影《毒水曝光》，更是提醒全世界：「水俁案一直沒有結束！」

尊尼特普將當地居民、事物一一用鏡頭記低。（《毒水曝光》電影劇照）

抵抗扭曲病態 唯有拍攝真相

「有圖有真相」人人都識講，戰地攝影記者尤金史密斯（尊尼特普 飾）屢屢以鏡頭見證戰場的人性殘酷，雖然因此贏得新聞界讚譽，卻是令雜誌頭痛的攝影師、失職的父親。某天來自日本的艾琳（美波 飾）請求他遠赴熊本縣水俁市，原來當地居民一直飽受化工廠毒水的禍害，許多人生病殘障甚至垂死。尤金立即要求《生活》雜誌派他到日本，唯有將真相曝光於世界，才可拯救無辜生命。在當地示威領袖和居民協助下，他逐步追蹤這宗毒水事件的禍害，拍出一幀幀影響後世的照片，然而試圖掩飾醜聞的黑手亦開始盯上他，究竟他又能否順利甩身呢？

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