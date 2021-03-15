尊尼特普夥奧斯卡影帝主演　美國東、西岸Hip hop界巨星慘死懸案

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-15 14:45

由尊尼特普（Johnny Depp）及奧斯卡影帝Forest Whitaker主演的《City of Lies》（台譯：《誰殺了大個子》）在經歷一波三折後，終於準備在美國上映。原本電影備受矚目，除了有兩位影帝外，電影是改編東、西岸兩大Hip hop界巨星慘死的命案。可惜電影主角之一的尊尼特普近年醜聞纏身，如今電影終於上映，但又遇上疫情，可謂讓電影失色不少。

電影由尊尼特普及Forest Whitaker主演，前者飾演退休洛杉磯探員Russell Poole；而後者則是曾憑深度報道而獲獎的記者Jackson，兩人將一起尋找真相。（《City of Lies》劇照）

《City of Lies》由《依法犯法》（The Lincoln Lawyer）美國導演Brad Furman執導，並找來尊尼特普及Forest Whitaker兩位演技派巨星主演。電影改編自當年震驚全球的真實命案，當時美國東、西岸兩大Hip hop巨星在半年內先後遭槍殺的真人真事。先是當紅人氣饒舌歌手兼演員Tupac Shakur，他1996年9月被殺手在拉斯維加斯街頭槍殺。他連中4槍後，急救六天後因呼吸道及心臟衰竭不治，終年25歲。

《City of Lies》因尊尼特普的醜聞而數次延期上映。（《City of Lies》劇照）

之後輪到東岸的Hip hop界巨星The Notorious B.I.G.，他1997年在洛杉磯街頭遭殺手而殺死Tupac Shakur的方式在洛杉磯開槍射殺身亡，終年24歲。兩人慘死的真相至今仍然是一個謎，而電影就是由這宗懸案發生20年後開始。當時預告曾經爆出一句對白：「像這樣的謀殺案至今都還沒破案，是因為警察根本不想破案。」似乎在控訴洛杉磯警局內部的腐敗，從而延伸至政治、執法機關及司法制度的不為人知的黑幕。

Tupac Shakur在1996年9月7日被槍殺，終年25歲。（《City of Lies》劇照）

其實Tupac Shakur在1996年9月被槍殺前，他在3年前被控性侵，而在判決前一天，他在曼克頓的錄音室大廳遇襲，腹部中5槍，但他卻僥倖生存。翌日他坐輪椅聽審，最終依然被判定有罪。他坐了11個牢獄後，獲得當時的唱片公司負責人Suge Knight保釋出來。當時有指Tupac Shakur懷疑自己的槍擊案幕後黑手是The Notorious B.I.G.及Sean Combs等東岸Hip hop界歌手。於是Tupac Shakur不斷寫歌攻擊他們，而這件事引發「東西岸Hip hop之爭」。

Tupac Shakur（左）曾在1993年被控性侵，而他在判決前一天，遭到槍殺，當時沒有生命危險。（《City of Lies》劇照）

至於《City of Lies》本身，在2016年開拍，並定在2018年9月上映，可惜當時發行商「開路影業」在上映前一個月突然把電影的映期押後，而尊尼特普當時的離婚官司也愈演愈烈，之後還傳出他毆打《City of Lies》的幕後員工。之後還有報道指，電影不斷押後的另一個原因，是因為牽連洛杉磯警局。再加上電影製作公司破產，及去年全球遇上疫情，電影映期終延至今年3月19日美國上映，暫未知道香港觀眾會否有機會觀看此片。