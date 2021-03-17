迷途羔羊．專訪｜羅素兄弟激讚湯賀蘭　「有別蜘蛛俠在藍幕演戲」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-17 11:00

電影《迷途羔羊》（《Cherry》）由羅素兄弟（Russo Brother）導演及監製、湯賀蘭（Tom Holland）和Ciara Bravo主演，現已在Apple TV+串流平台上映，較早前眾人接受《香港01》訪問時，都有講到拍攝《迷途羔羊》的過程以及感受。

兩位導演極力讚賞湯賀蘭的演出。（官方提供）

羅素兄弟跟湯賀蘭繼拍攝Marvel後再合作，湯賀蘭飾演一位飽受創傷後遺症（PTSD）折磨而染上毒癮的退役軍人，羅素兄弟在訪問期間力讚湯賀蘭，講到他是位十分出色的演員，將Cherry這個角色演得很好，而兩位在訪問中有提到：「現世代的年輕人缺乏動力，主因是看不到更好的未來，開始失去自我價值，在不被認同、理解的底下，自然生存動機會變得低落。」所以想藉《迷途羔羊》來引起大眾的關注，因為每個人都可能會是「Cherry」，要時刻留意自己，有問題就需要找人求助。

湯賀蘭表示自己還很年輕，對獎項沒太大期望，希望先做好自己。（官方提供）

至於湯賀蘭接受訪問時則講到：「今次演《迷途羔羊》是我最大的挑戰，角色很難演繹好，跟以往亦有很大分別，當然壓力也很大，拍《蜘蛛俠》時我多數都在藍幕前演戲，但今次完全不同，事前要剪頭髮和減重等等。在拍PTSD和吸毒的戲份時都有專人指導，他們會教我們如何打針、食藥等，事前更有去探望一些病人，跟他們聊天、做資料搜集、接受體能及醫療方面的訓練。自己十分樂於接受挑戰，辛苦的工作是很好的體驗，開心大家可以見到另一面的我。」

湯賀蘭講到拍攝《迷途羔羊》最難忘一幕就是要跟Emily（Ciara Bravo 飾）在巴士站分手的一場戲，事後他在車內情緒爆發，瘋狂亂打軚盤，一道令導演怕他會受傷。

Ciara Bravo自言跟湯賀蘭拍攝床戲從未有過如此安心。（官方提供）

而女主角Ciara Bravo回應拍攝時真係極有壓力，她：「其實戲內大家的情緒都十分緊繃，要飾演一名染有毒癮的女孩子，不時都會因為病而發脾氣及有情緒，真的很有壓力，但戲外導演都有為她跟湯賀蘭去抽離沉重的角色以及設立一個安全的空間要大家懂得去笑，而且星期五晚大家經常都會出去玩、食飯、更會跳舞大大放鬆心情及解壓，然後又再投入拍攝。」

戲中湯賀蘭跟Ciara Bravo都有床戲的部分，對此Ciara Bravo大讚湯賀蘭，她：「從來都未有過咁安心，導演都會確保兩人的安全，而且非常信任他，毫不尷尬。」

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