《Cherry》湯賀蘭毒友造型曝光　羅拔唐尼造勢︰不可錯過的好戲

由《復仇者聯盟》導演羅素兄弟（Anthony & Joe Russo）執導、「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）主演的Apple TV+原創電影《Cherry》，今日發布首段官方預告。戲中講到美國中部一位平凡少年在遇上畢生至愛、去了當兵後經歷人生連番考驗，在錯誤的選擇下步向自毀的人生自白書。

《Cherry》由湯賀蘭主演，今次可以見到他不是口水弓多多的一面。（官方圖片）

湯賀蘭的角色「Cherry」（軍人給予戰場新丁的暱稱），在失學後輾轉去了伊拉克當上軍隊醫護，學生時期的愛人Emily（Ciara Bravo 飾）成為他的唯一心靈救命草；回國後Cherry因飽受戰場創傷後遺症（PTSD）的折磨，不幸染上毒癮，更在散盡錢財後不惜持械搶劫銀行，此後跟Emily的關係付諸流水。

Cherry跟Emily本來感情好好。（影片擷圖）

官方預告可見羅素兄弟今次執導的全新風格，由湯賀蘭的自省旁白，述說著 22 歲少年的噩夢人生。甫開場即見湯賀蘭「械劫銀行」的拙劣手法：在美金紙幣上用紅筆寫上「我有槍」、「打劫」，預告片亦首次披露疑似「毒癮發作」的湯賀蘭造型，大汗淋漓、眼神空洞、面上隱若可見毒瘡的道友模樣，完全顛覆大眾熟悉的蜘蛛俠健康形象，更令人期待今次的突破性演出，且看這位失落少年如何走上械劫銀行的心路歷程。

Cherry開始毒癮發作，不時會聽到腦海中有把聲音。（影片擷圖）

官方預告可見羅素兄弟今次執導的全新風格，由湯賀蘭的自省旁白，述說著 22 歲少年的噩夢人生。甫開場即見湯賀蘭「械劫銀行」的拙劣手法：在美金紙幣上用紅筆寫上「我有槍」、「打劫」，預告片亦首次披露疑似「毒癮發作」的湯賀蘭造型，大汗淋漓、眼神空洞、面上隱若可見毒瘡的道友模樣，完全顛覆大眾熟悉的蜘蛛俠健康形象，更令人期待今次的突破性演出，且看這位失落少年如何走上械劫銀行的心路歷程。

羅拔唐尼大讚湯賀蘭新戲為年度代表作。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

作為湯賀蘭恩師傅的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼早表表示已經睇過《Cherry》，他在接受訪問中提及：「老實說，這就是屬於那種電影，這就是Tom，兄弟女士們，這是未來五年內你一定會喜愛，不可錯過的好電影，這是我對這部電影的最高評價，值得一看再看。」羅拔唐尼給出好評之餘還毫不吝嗇盛讚該戲以及湯賀蘭！《Cherry》將於3月12日在Apple TV+全球推出，2月26日起於北美及部分地區作戲院公映。

點擊睇更多《Cherry》畫面：