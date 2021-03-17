【正義聯盟】導演版評價大幅上升　唯獨有一個致命傷

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-17 22:30

2017年上映的《正義聯盟》（Justice League）口碑仆直，連帶票房亦未如理想，製作費高達3億美元，但最終全球只收約6億5800萬美元，計埋宣傳費用及戲院拆帳，直情蝕錢離場。

2017年版的《正義聯盟》被視為電影;史上一大災難。（劇照）

當年華納兄弟（Warner Bros.）不滿導演薩克薛達（Zack Snyder）的製作，改由《復仇者聯盟》（Avengers）導演Jose Whedon接手，結果卻強差人意，粉絲一直要求片商推出薩克薛達的原裝版本，相隔3年多，《薩克薛達之正義聯盟》終於上架！究竟這個版本是否能挽回口碑呢？

普遍認為DCEU比MCU遜色是因為舖排不夠，觀眾未對DC的英雄們有感情。（劇照）

《薩克薛達之正義聯盟》明日（18日）在網上平台公映，外國媒體已率先欣賞並給出評價，截至17日，電影在網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上獲得78%「新鮮度」（好評），比2017年版本高出近一倍。大部分影評都話薩克薛達版本的故事完整得多，製作亦比2017年版認真及細緻，雖然離不開超級英雄電影的套路，但可觀性明顯高得多。

更多《薩克薛達之正義聯盟》劇照

+ 20 + 20 + 20

不過薩克薛達的版本亦有一個致命傷，就是4小時片長實在太難捱，雖然篇幅大增可以彌補2017年版劇情上的不足，但一次過睇到完場真在考觀眾耐性，尤其是這部片主要在網絡平台上發布，觀眾更加容易分心，但對於期待已久的粉絲來說，全程都是享受。