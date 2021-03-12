【一秒拳王．專訪】盼以熱血鼓勵港人　恆仔：一定要信港產片會得

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-12 12:00

由ToNick主音趙善恆（恆仔）自編自導，周國賢、Nonkul（查朗桑提納托古）、林明禎和趙善恆主演的《一秒拳王》，原定上年底上畫，受疫情封院影響，終於來到昨日（11日）順利獻映。電影亦被選為2020年香港亞洲電影節的閉幕電影，早前恆仔接受《香港01》訪問，大談拍攝《一秒拳王》的辛酸以及趣事。 攝影：葉志明

熱血指數爆燈的《一秒拳王》今日上映。（照片由受訪者提供）

《一秒拳王》的誕生

恆仔率先講到為何會開拍《一秒拳王》，原因是他拍完《救疆清道夫》後身體好差，拍戲時要捱更抵夜，過程中一路都有構思下一部電影要拍甚麼，有日跑步時聽着《洛奇》電影的歌曲，才開始諗不如拍打拳，因為《洛奇》帶俾他的震撼度十分大，發現每一秒的決定都很重要，更試過有段時間好怕做任何事，因為一秒的影響很大，有好大壓力，驚會做錯決定，所以都用了不短的時間走返出來。

於是開始想，如果有個人擁有預知到一秒的能力，他的生活又會如何呢？所以初步構思用呢一秒去打拳又會發生甚麼事？恆仔就開始練拳、做資料搜集、問過師傅：「如果我睇快一秒對打拳有冇幫助？」師父回應：「好大幫助！一秒可以打好多個combo，一秒可以打5、6拳。」就覺得這是個可行的意念，慢慢發展整個故事。

恆仔曾因為怕做錯決定而好多事都不敢去做。（葉志明 攝）

靠意志、隊友刻服嚴格操練

恆仔以及其教練透露，拍攝《一秒拳王》前的操練完全按照真實拳手般去操，過程當然刻苦，不過就如同恆仔在預告中所說：「避唔到，一齊捱」一樣，他笑言刻服苦練全靠意志。「其實都真係靠意志，同埋最初係自己諗故仔同操練，但去到落實咗某啲嘢時，一大班演員一齊去操，個個teamwork（團隊精神）、熱血、同埋你衰得俾人睇架嘛！一班男仔，你舉（鐵）10下，我就舉12下，大家一齊去做，成件事個氣氛係幫咗好多忙，因為你知道自己並唔係孤身作戰，而係一齊去完全、做好一件事，所以係靠意志、朋友、隊友去撐。」

為拍攝電影《一秒拳王》，梁博恩訓練周國賢和趙善恆。（照片由受訪者提供）

背景相同促成兩個男人浪漫的合作

對於《一秒拳王》中，周國賢有份演出令不少影迷都非常興奮，問及恆仔點解會揀周國賢呢？他笑言：「咁啱呢秒遇上咗，真係緣份嚟！其實同Andy拍完都有保持聯繫，過程中建立了友誼，我哋嘅相遇好浪漫，大家背景相同都玩音樂做主音、拍MV做導演、做演員，就好似來自同一個星球，突然分開再來到地球再相遇，有好多默契、相似位、溝通，又發現原來大家都有聽對方嘅歌，第一次見面已經好夾，由人生傾到大家面對緊嘅嘢。（點樣傾得成合作？）當然我自己都好想搵周國賢，根住同電影公司溝通，知道佢都有興趣就先約食飯，首次見面在酒吧傾了很久很久，周國賢一口應承，同樣都吸收咗佢對角色嘅睇法再改劇本。」

恆仔除了想借《一秒拳王》鼓勵大家，帶給大家熱血感外，更盼望同大家一同成長。（葉志明 攝）

拍《一秒拳王》最想鼓勵大家

在新冠疫情之下，令到《一秒拳王》的上映十分反覆，問到恆仔是否想借電影來鼓勵大家時，他回應：「而家世界好亂，有好多我哋諗都冇諗過嘅事都變成現實，呢個都係之前一秒一秒咁累積落嚟，我相估將來都係靠我哋而家一秒一秒咁去改變，我真係相信我哋每一個人都有改變將來嘅一秒能力，我好想用呢部電影去講俾大家聽，俾啲力量大家去支撐落去。」

恆仔表示做音樂同電影一樣難搵食，有得繼續做已經好幸福，只能夠講真係唔容易。（恆仔IG）

深信港產片一定會得

近年「香港電影業是否已死」成為了話題，爭議紛紛，當問到恆仔覺得港產片仲得唔得時，他苦思一下：「難，但係我覺得（套戲）有誠意、有心，（觀眾）係會睇到嘅，其實都有好多好好嘅港產片，亦都有好多人繼續努力緊，大家有冇願意去留意呢？或者點解去建立返港產片嘅信譽，係要一齊去努力架，我都仲相信係會work嘅。因為我身邊嘅朋友、對電影有熱誠嘅朋友、喜歡香港電影嘅人，無論演員、製作嘅人都好畀心機咁做緊，繼續做囉！反正得唔得都好，你信佢得就得架啦！你唔信佢得佢咪唔得囉！你問我信唔信我緊係信啦！你一定要信架！」

Credit：

Hair /make up：Kylah Chan Makeup and Art

訪問場地：RisingStar Muaythai Gym

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